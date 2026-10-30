Hallazgo de gran interés arqueológico en un pueblo de Guadalajara: aflora un templo romano de hace 2.000 años

La antigua ciudad romana de Caraca, situada en el Cerro de la Virgen de la Muela de Driebes (Guadalajara), ha revelado uno de sus nuevos secretos. La décima campaña de excavaciones arqueológicas desarrollada en este yacimiento ha permitido confirmar la existencia de un templo que hasta ahora solo se conocía a través de las prospecciones realizadas con georradar.

El hallazgo supone un nuevo avance en la investigación de este enclave, que continúa aportando información sobre cómo se organizaba y evolucionaba esta antigua ciudad.

Los arqueólogos ya tenían indicios de que podía existir una estructura religiosa en una zona del yacimiento, pero no ha sido hasta esta última campaña cuando han podido confirmar su presencia al excavar en un área nueva.

Así lo ha explicado a EFE Emilio Gamo, uno de los codirectores de los trabajos, quien ha destacado que el templo no tiene grandes dimensiones, aunque sí resulta "muy interesante".

Más hallazgos

Además de este descubrimiento, los trabajos han permitido avanzar en el estudio del decumano, la calle que atravesaba las ciudades romanas de este a oeste. También se ha realizado un sondeo estratigráfico que ha profundizado más de dos metros en el terreno y ha permitido identificar una secuencia de ocupación que va desde el final de la Edad del Bronce hasta la época romana.

Gamo no descarta que puedan aparecer restos de etapas todavía más antiguas si se continúa excavando en esta zona, lo que ampliaría el conocimiento sobre la historia del asentamiento anterior a su desarrollo como ciudad romana.

Durante esta décima campaña se han realizado 55 catas arqueológicas en distintos puntos del yacimiento. Cinco de ellas se han llevado a cabo en diferentes áreas de la ciudad y otra en las termas, donde se ha localizado una estancia que data de los siglos I y II después de Cristo.

Esta habitación conservaba un pavimento de opus reticulatum, una técnica constructiva característica de la arquitectura romana que empleaba pequeñas piezas de piedra o ladrillo colocadas en forma de rombos para crear un dibujo similar a una red.

Los trabajos también han permitido terminar de excavar una de las piscinas de las termas, además de realizar labores de consolidación y restauración de las estructuras arquitectónicas de este espacio. En paralelo, los arqueólogos han intervenido en varias zonas del foro y en el criptopórtico de la parte este del conjunto.

En la zona oeste se ha localizado el nuevo templo, que se suma a los elementos que permiten reconstruir cómo era la organización de los espacios públicos y religiosos de Caraca.

Ciudad romana oculta

El codirector de las excavaciones ha valorado los resultados de esta campaña, que considera que han permitido avanzar en el conocimiento de la evolución de la ciudad, tanto en sus espacios públicos como en su trazado urbano y en aspectos relacionados con la vida cotidiana de sus habitantes.

Uno de los aspectos más destacados de Caraca es que ha permanecido oculta durante siglos. Esta circunstancia ha favorecido que se conserve en buen estado su planta urbana, es decir, la organización original de sus calles y edificios, algo que no ha ocurrido en otras ciudades romanas que sufrieron transformaciones o destrucciones durante posteriores etapas históricas.

Aunque el yacimiento no comenzó a ser objeto de intervenciones arqueológicas sistemáticas hasta 2016, su estudio está permitiendo investigar una ciudad romana en extensión mediante metodología arqueológica moderna y trasladar los resultados a la sociedad.

Esta décima campaña ha sido, además, la primera que se ha desarrollado después de que el Ayuntamiento de Driebes adquiriese la totalidad de los terrenos del yacimiento. Una operación que facilita la continuidad de las investigaciones y permite proteger el conjunto arqueológico frente a posibles deterioros.

"Estamos muy contentos de los resultados de la décima campaña de excavaciones en Caraca puesto que hemos podido avanzar en el conocimiento de la evolución de la ciudad, tanto en sus áreas públicas como en otros aspectos", ha señalado Gamo.