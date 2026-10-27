Castilla-La Mancha reivindica la cultura como "derecho y refugio de humanidad" y entrega un total de 16 distinciones

El Teatro Palenque de Talavera de la Reina ha sido este martes el escenario de la gala de entrega de las Medallas al Mérito Cultural 2025 de Castilla-La Mancha, un evento destinado al reconocimiento de la labor de profesionales, entidades y colectivos que preservan el patrimonio, estimulan la creación artística y acercan la cultura a la población.

La ceremonia ha contado con la participación del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, entre otras figuras del ámbito institucional y cultural de la región.

Durante su intervención en el acto, Emiliano García-Page ha expresado su profundo agradecimiento a los galardonados, recordando las palabras de Antonio Machado para señalar que "en cuestiones de saber y de cultura se pierde lo que se guarda, lo que no queremos mostrar, y solo se gana aquello que se da".

García-Page ha reivindicado el valor de la creación humana ante el avance inminente de la inteligencia artificial y la robótica, afirmando que el arte continuará siendo "un refugio de humanidad".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido que "la cultura es un derecho" que debe ejercerse y gestionarse en plena libertad.

Por otra parte, el mandatario regional ha subrayado el papel de la industria cultural, apuntando que "da empleo, lo genera y genera movimiento económico". El presidente castellanomanchego ha concluido apuntando a la responsabilidad de las administraciones de procurar la difusión de la cultura.

"Tenemos una especial obligación quienes tenemos responsabilidad pública de que la cultura sea lo más accesible, en ese sentido quería decir, lo más democrática posible", ha argumentado García-Page.

Cultura en Talavera

De su lado, Gregorio ha reivindicado el peso cultural de Talavera, a través de elementos como la cerámica, "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco", o eventos culturales como los recientemente celebrados Premios Pávez.

Gregorio ha definido la cultura como "la herramienta que hace que podamos conocer nuestras raíces, aprender de nuestro pasado y encarar el futuro con amplitud de miras".

El regidor ha tenido unas palabras de felicitación especialmente dedicadas a Lucía Quintas, creadora de la escuela de baile Adae Alma de Talavera de la Reina, receptora de la medalla en las artes escénicas, por su labor inclusiva.

Gregorio ha concluido afirmando que "defender la cultura es defender lo que nos hace únicos: nuestra libertad, nuestra imaginación, nuestras posibilidades de crear algo único".

Una década de reconocimientos

Por su parte, Amador Pastor ha recordado que estos reconocimientos nacieron hace poco menos de una década para "tejer una red que soporta la cultura de Castilla-La Mancha".

Pastor ha elogiado que la gala contase con la danza como hilo conductor porque "la cultura está en permanente movimiento", respondiendo a la necesidad humana de expresarse y compartir emociones.

Tras destacar que las distintas disciplinas artísticas ayudan a "hacernos reflexionar, hacernos preguntas, educarnos, ser cada vez más críticos", el consejero ha reclamado que este dinamismo no se detenga ni sufra interferencias, enfatizando que "la cultura es entendida siempre como bandera de libertad; confiemos y dejemos hacer a los artistas en libertad".

Cultura "libre"

A continuación, el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha remarcado que la ceremonia se celebra "en un lugar donde en tiempos de cancelación no hay censuras, donde hay respeto y pluralidad".

Bellido ha advertido categóricamente que "la cultura, cuando no es libre, no es cultura, es otra cosa", resaltando que las diversas expresiones artísticas ayudan a "mejorar en convivencia" y a hacer "una vida más libre y también más rica".

Para ilustrar el valor transformador del intercambio de ideas, el presidente parlamentario ha recurrido a una cita de George Bernard Shaw, recordando que "si yo te doy una idea y tú me das una idea, los dos tenemos dos ideas".

"Engranaje colectivo"

Al margen de las figuras institucionales, la actriz, dramaturga y gestora cultural Teresa Ases, reconocida con la mención especial de esta edición de las Medallas al Mérito Cultural por su labor en 'Somos Vértice', ha tomado la palabra para hablar en nombre de todos los premiados, reivindicando que "la cultura es un engranaje colectivo".

"Ninguna de nuestras trayectorias se construiría en soledad", ha subrayado en este sentido, subrayando la relación de ida y vuelta entre instituciones, creadores y ciudadanía.

Asimismo, ha defendido que el mayor valor de la labor cultural es dejar una herencia fructífera que sirva como memoria viva y horizonte de futuro para las siguientes generaciones. "La cultura no solo es una memoria del territorio, sino que es un porvenir", ha afirmado Ases.

Las distinciones han sido las siguientes:

- Cultura joven para menores de 35 años: Clara Serrano Esteban.

- Rehabilitación y difusión del patrimonio material: pinturas murales de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Cardenete.

- Patrimonio cultural inmaterial: grupo folclórico La Abuela Santa Ana.

- Investigación del patrimonio cultural: Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel.

- Artes plásticas: Daniel Ferrer y Beatriz Clemente, por el proyecto Take Away/Torrijos Más Allá de la Pared.

- Arte digital: ASPANO.

- Artes escénicas: Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro y ADAE Alma, de Talavera de la Reina.

- Cine: Hugo de la Riva.

- Música: orquesta Alajona.

- Creación literaria y edición: Antonio Rubio.

- Fomento de la lectura: clubes de lectura de la Biblioteca Pública de Guadalajara.

- Cómic y artes gráficas: Irene Márquez.

- Mecenazgo y promoción cultural: Chemo Liconsa.

- Proyectos inclusivos: Escuela de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de Guadalajara y revista La Pecera.

- Cultura y Memoria: José García Ortega.

- Mención extraordinaria: Teresa Ases y Carlos Iglesias, por Somos Vértice.