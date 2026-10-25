La Policía refuerza la seguridad de los museos de Castilla-La Mancha para blindar sus 'tesoros' en plena ola de robos

La Policía Nacional ha informado de las actuaciones para reforzar la seguridad de museos, centros y sedes institucionales de Castilla-La Mancha con el fin de prevenir el robo de piezas de oro y joyas de alto valor de sus colecciones.

Las comisarías de las cinco provincias de la región han mantenido reuniones con los responsables de seguridad de los centros, con el objetivo de "revisar y optimizar la protección de las piezas que lo requieran".

Agentes de las brigadas de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana, los delegados territoriales de Patrimonio Histórico y las Unidades Territoriales de Seguridad Privada de cada una de las comisarías de Policía Nacional han establecido un trabajo coordinado para detectar posibles riesgos de robos.

Además, se mantendrá un continuo contacto con los responsables y vigilantes de seguridad de estos espacios, organizándose dispositivos de vigilancia en el entorno de los lugares más relevantes de cada una de las capitales de provincia.

En Albacete, la Policía ha contactado con diversas entidades locales y servicios de seguridad privada, entre ellos los del Museo de Albacete, del Museo Municipal de la Cuchillería y del Centro de Interpretación Virgen de los Llanos.

En el caso de Ciudad Real, se han organizado reuniones con los responsables de las colecciones de los tesoros parroquiales, así como con los responsables del Museo Provincial, del Museo Episcopal Diocesano y de la Catedral de Nuestra Señora del Prado.

En Cuenca, se han celebrado encuentros con el Museo Diocesano y el Museo Arqueológico. Y en Guadalajara, con la seguridad privada del Museo Provincial.

Por último, en Toledo se han visitado y analizado los sistemas de seguridad del Museo del Greco, el Museo Sefardí, la Sinagoga de Santa María la Blanca, el Museo de Santa Cruz y la Catedral Primada.

Además, la Policía ha querido enviar a la ciudadanía un mensaje para recordar que los delitos relacionados con el patrimonio deben ser comunicados de manera inmediata al cuerpo policial de la demarcación a la que correspondan.

Robos en museos

Los museos de toda España están en alerta después del incremento de sustracciones que se ha producido en los últimos meses. La preocupación estalló en octubre de 2025, cuando una banda de ladrones perpetró en tan solo cuatro minutos uno de los mayores robos de la historia de Francia.

Fue durante la mañana del 19 de octubre, en torno a las 9.45, cuando llegaron al Museo del Louvre dos motos con entre tres y cuatro asaltantes y robaron nueve joyas de la corona francesa de valor incalculable.

España, e incluso Castilla-La Mancha, también ha sufrido golpes de película como este. Durante la madrugada del pasado 28 de julio, cuatro encapuchados irrumpieron de madrugada en el Museo de Albacete, rompieron las vitrinas de la sala de Arqueología y se llevaron más de 200 monedas de oro antiguas pertenecientes a dos preciadas colecciones, la de Madrigueras y la de Villamalea.

Un golpe de minuto y medio en el que los asaltantes lograron abandonar el edificio antes de que las fuerzas de seguridad llegasen.

Otro espectacular robo fue el del 'Tesoro de Villena', que ha conmocionado a todo el país. Tuvo lugar en la madrugada del 27 de agosto, cuando unos ladrones asaltaron el museo de dicha ciudad alicantina para sustraer hasta 59 objetos de oro.

No han sido los únicos crímenes de estas características ocurridos este año, ya que en junio el Museo Arqueológico de Badajoz perdió el 'Tesoro de Villanueva' en siete minutos, formado por 144 monedas de oro de 22 kilates.