Toledo bautiza a la biblioteca municipal de Buenavista con el nombre del historiador Antonio Casado Poyales

La biblioteca municipal de Buenavista en Toledo ya se llama de manera oficial Antonio Casado Poyales, el historiador y académico fallecido en agosto de 2025.

Este homenaje a una de las personalidades más reconocidas de la cultura toledana ha estado presidido por el alcalde, Carlos Velázquez, en un acto contextualizado con motivo del Día de las Bibliotecas que se celebra este sábado, 24 de octubre y en el que familiares, amigos, representantes de numerosas asociaciones culturales y académicas de la ciudad, así como miembros de la Corporación municipal, han recordado la trayectoria profesional y humana de Casado Poyales.

En una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento, Velázquez ha subrayado que este reconocimiento constituye “un acto de justicia” hacia quien, además de académico, bibliotecario y una persona de gran cultura e inteligencia, fue “sobre todo, un hombre bueno y un hombre apasionado por su ciudad, por la ciudad de Toledo”.

El alcalde ha destacado que la implicación de Antonio Casado Poyales iba mucho más allá del ámbito cultural y académico, ya que participaba activamente en numerosas entidades y asociaciones, apoyando iniciativas que consideraba beneficiosas para Toledo y sus ciudadanos.

A modo de ejemplo, ha recordado su vinculación con la Asociación de Usuarios del AVE Madrid-Toledo, donde" contribuyó a impulsar mejoras para la ciudad y para este servicio de transporte, demostrando que su compromiso con Toledo abarcaba todos aquellos ámbitos en los que entendía que podía aportar algo positivo".

Obra donada

Velázquez también ha explicado que la familia ha donado a Toledo una colección personal de aproximadamente 500 libros que se encontraban en el domicilio de su madre. Una selección de estos ejemplares se instalará próximamente en un espacio específico de la biblioteca, situado junto a la placa conmemorativa, para preservar y compartir una parte de su legado personal.

Por su parte, Javier Casado Poyales, hermano del homenajeado, ha agradecido el reconocimiento que la ciudad brinda a Antonio, en nombre de toda su familia, especialmente de su madre y de su viuda, Noemí.

Javier Casado ha recordado la intensa vinculación de su hermano con numerosas instituciones y asociaciones de Toledo y ha destacado el cariño y las amistades que fue cultivando a lo largo de los años, así como su pasión por la lectura, reflejada en una colección bibliográfica muy diversa que ahora podrá seguir disfrutándose en la biblioteca que lleva su nombre.

Sobre los libros donados, ha explicado que la selección reúne temáticas muy variadas, desde obras relacionadas con Toledo hasta novela nacional e internacional, además de literatura de ciencia ficción, teatro clásico y publicaciones del Siglo de Oro. Entre sus lecturas favoritas, ha recordado que se encontraban autores como Arturo Pérez-Reverte e Isaac Asimov, así como la colección de Star Trek y las novelas de Ian Fleming.

"Es bonito saber que estáis aquí rindiendo este homenaje, que esta biblioteca va a llevar su nombre”, ha reconocido, convencido de que esta iniciativa permitirá que quienes no conocieron personalmente a su hermano puedan acercarse a su figura y descubrir una parte de sus intereses y aficiones.