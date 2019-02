El abogado de Toño García califica su encarcelamiento de "disparate"

Toño García, defensa del Levante, se ha convertido de forma repentina en uno de los nombres del día tras conocerse que se encuentra en la cárcel de Teruel. El futbolista acudió a un juicio como testigo y, tras un giro inesperado de los acontecimientos, ha terminado en prisión sin fianza.

Su abogado, Emilio Pérez Mora, ha querido contar su situación en los micrófonos de El Larguero, denunciando públicamente la situación de Toño García. "Está ahí porque el juez ha entendido que hay riesgo de fuga y que no ha colaborado y podría incurrir en reiteración delictiva", comenzó el letrado.

"Entiende que alguien que es una persona pública que puede fugarse y que no ha colaborado pese a que ha ofrecido su móvil y han entrado en su casa. Acude voluntariamente pese a que la causa se encuentre en secreto sumarial. Un señor que acaba de renovar con el Levante. Está en la cárcel porque se ha cometido un error y una injusticia" afirmó con rotundidad.

Toño García celebra su gol ante el Alavés BIEL ALIÑO Agencia EFE

Le preguntaron acerca de si había sido un cambio en la declaración del futbolista lo que ha cambiado la situación, pero él lo quiso desmentir. "No ha habido ningún cambio. Él no ha ido como testigo sino como investigado. A día de hoy Toño no se hubiera sentado a comer con ellos. Tuvo amistad. Ha estado con ellos (las personas implicadas), pero ni siquiera tuvo una relación íntima. Sinceramente porque frecuentan locales de Valencia que él también frecuenta".

"Ha colaborado con la Guardia Civil en todo"

El abogado explica que Toño García ha llegado a la situación debido a actuar de forma inocente. "Una persona que quiere cometer un delito y aquí lo detienen por incauto. Toño no tiene nada que ver con esos tipos delictivos que se han citado". "Lo que le acaban de hacer a un jugador de fútbol que ha firmado por 1,5 millones de euros es un disparate. No voy a entrar en la causa porque está bajo secreto sumarial, prosiguió.

Pérez Mora detalló que "el cabecilla no ingresa ningún dinero" a Toño y que "en su casa hay 4.200 euros porque alguien le dice que tiene un problema de ludopatía. Ha colaborado con la Guardia Civil en todo. Hemos ofrecido el pasaporte, que vaya todas las semanas ante el juzgado y el juez ha decidido que se vaya a la cárcel".

"El juez tendría que ser justo y no justiciero ¿usted piensa que Toño se va a fugar para eludir la justicia?, ¿cree que Toño va a reiterar una actividad delictiva? Llevo 25 años ejerciendo y a mí me da miedo como ciudadano que me pueda pasar por hacer un favor a un amigo y acabe en la cárcel", concluyó el abogado.

