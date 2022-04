Aviso de Bélgica a Hazard para el Mundial: "El verano podría ser una gran oportunidad"

El pasado viernes se conoció el camino de las diferentes selecciones en el Mundial de Qatar, que se celebra entre los meses de noviembre y diciembre de este mismo año 2022. Los países continúan ultimando los detalles para la cita y uno de los que trae locos a federaciones, jugadores, cuerpos técnicos y aficionados son las convocatorias.

Bélgica, por ejemplo, mantiene en duda qué pasará con jugadores como Romelu Lukaku o Eden Hazard. Este último no está gozando de protagonismo en el Real Madrid. Aunque ahora está de baja por la reciente operación a la que se sometió para que le extrajesen una placa de osteosíntesis en su peroné derecho.

Se espera que el actual '7' blanco esté disponible en el final de temporada. Pero eso no quiere decir que vaya a tener minutos importantes. Y eso es algo que puede acabar comprometiendo su hueco en la lista de la selección de Bélgica para la Copa del Mundo. O eso es, al menos, lo que ha dejado entrever Roberto Martínez.

Roberto Martínez, durante el Bélgica - Francia REUTERS

"No voy a juzgar ni valorar el estado de ningún jugador hasta después del verano, porque todavía faltan siete meses para la Copa del Mundo. Hay que analizar a los futbolistas más a corto plazo, no ahora. Pero habrá muchos jugadores que cambiarán de club o de sentir este verano. El momento de evaluar a Lukaku y Hazard será en septiembre; son jugadores para los que el verano podría ser una gran oportunidad en sus carreras", ha comentado Roberto Martínez en la televisión italiana.

Puerta abierta

Lukaku ha perdido su sitio como el 'nueve' del Chelsea. Hazard hace mucho que dejó de ser titular en el Real Madrid. Ambos tienen contratos con sus respectivos clubes. Romelu hasta 2026 en Stamford Bridge. Eden, hasta 2024. De no cambiar de aires en verano y mantener sus respectivos roles, no se descarta que no estén entre los elegidos para jugar con los Diablos Rojos el Mundial de Qatar.

Un duro golpe para todas las partes, ya que, pese a todo, tanto Romelu Lukaku como Eden Hazard han sido dos de los grandes referentes de la selección belga en los últimos años. Este mensaje puede ser recibido por los futbolistas como un aviso de que deben abrir la puerta para estar en Qatar 2022. Aunque, por el momento, lo que se sabe es que la familia del madridista asegura que quiere cumplir su contrato con el club de Concha Espina y que está feliz en España.

[Más información - El puzle de los extracomunitarios del Real Madrid: Kubo, Reinier y Vinicius Tobías esperan]

Sigue los temas que te interesan