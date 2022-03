Mbappé se exhibe con Francia: golazo para ilusionar al Real Madrid y el récord de Henry

Kylian Mbappé se convirtió, un día más, en uno de los grandes protagonistas del planeta fútbol. El delantero lideró la victoria de la selección de Francia, ya clasificada para el Mundial de Qatar, ante Sudáfrica. Era solo un amistoso, pero los galos no hicieron concesiones y fueron un auténtico rodillo.

Manita de Les Bleus para preparar la próxima edición de la Copa del Mundo. Dos de los cinco goles de Francia fueron marcados por Mbappé. El todavía delantero del Paris Saint-Germain, además, se lució con una de sus dos dianas. Un golazo de los que no tarda en dar la vuelta al mundo.

El gol de Mbappé no tardó en hacerse viral en las redes sociales. E incluso algunos aficionados del Real Madrid se frotaron aún más las manos al saber que el Balón de Oro del futuro vestirá la camiseta blanca a partir de la próxima temporada 2022/2023. Aunque antes de que esto ocurra, todavía debe acabar el presente curso con el PSG.

Vaya GOL de Mbappe pic.twitter.com/tD9YevoSHn — Klous (@KlousFN_) March 29, 2022

En junio acabará su contrato y será entonces cuando se traslade al Santiago Bernabéu. Así las cosas, Mbappé disputará el Mundial de Qatar como todo un jugador del Real Madrid. Tras el partido ante Sudáfrica, Kylian habló ante el micrófono de TF1: "Me siento muy bien sobre el terreno. Me divertí mucho jugando con mis amigos, creo que lo regalamos. Hicimos dos victorias en el rally así que estamos contentos".

Con 23 años, cumple 24 en diciembre, Kylian Mbappé ya suma 26 goles con su selección. A este ritmo, acabará superando más pronto que tarde los 51 tantos que firmó Thierry Henry: "Por supuesto que siempre quise ser el primero en todos lados en la selección francesa como en el club. Sé que todavía queda mucho camino por recorrer porque lo que hizo 'Titi' no lo hizo nadie".

El delantero galo también se refirió a sus próximos objetivos con su combinado nacional: "Nos estamos preparando para el Mundial ahora. Tendremos un paréntesis en junio con la UEFA Nations League, pero claro con estos partidos amistosos nos estamos preparando para esta cita mundial".

Didier Deschamps

El seleccionador francés, Didier Deschamps, habló también ante el mismo medio: "Tuvimos muchas ocasiones, los postes. Fue un partido completo, aunque tuvimos un momento un poco complicado al principio. No teníamos los mismos jugadores, di tiempo de juego en los dos partidos, fue importante. Seguimos nuestro camino, los jugadores se han divertido y también lo están dando. Hay jóvenes que están creciendo, están ahí. La competencia es cada vez más importante, no me quejo".

