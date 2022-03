Asensio deshoja la margarita: el Real Madrid, futuro en Europa y el Mundial de Qatar

Marco Asensio tiene contrato con el Real Madrid hasta 2023. Ha entrado así el futbolista balear en la cuenta atrás para decidir su futuro. Ante él, varias opciones. La primera es la de la renovación. Otra es la de probar suerte en un club europeo. A su puerta han llamado en los últimos años tanto equipos de la Serie A como de la Premier League. Y todo ello bajo la sombra del próximo Mundial de Qatar.

El '11' del Real Madrid se ha venido quedando fuera de las convocatorias de la selección española de fútbol. Luis Enrique no le ha cerrado la puerta del todo, pero el entrenador asturiano cuenta con un bloque más o menos fijo. Y no es fácil hacerse un hueco en él. Sin embargo, quedan poco menos de ocho meses para que comience la nueva edición de la Copa del Mundo y Asensio no quiere perderse la cita.

La cuestión es qué le puede beneficiar más. A las órdenes de Carlo Ancelotti, tiene un sitio más o menos fijo. Lucha por la titularidad con Rodrygo Goes, ya que los otros dos puestos en el tridente del teórico once de gala son para Vinicius Júnior y Karim Benzema. La llegada en verano de Kylian Mbappé, sin que se haya descartado la opción de más fichajes top durante el mercado estival, dejan a Marco Asensio en una situación comprometida.

Marco Asensio, durante El Clásico AFP7 / Europa Press

El deseo del mallorquín ha sido, desde que era un niño, el de triunfar en el Santiago Bernabéu. Su trayectoria en la casa blanca ha tenido sus más y sus menos. Auténticas actuaciones de matrícula de honor, con goles muy importantes, pero también bajones de rendimiento por culpa de las lesiones que le han acompañado. Estas parece que son cosa del pasado, pero han lastrado su continuidad y su consagración en las filas merengues.

Alternativas de futuro

Asensio daría el 'sí, quiero' al Real Madrid. Pero sabiendo que tendría que luchar muy duro para entrar en el once. Y con menos minutos, estar con España se complica. Así las cosas, su futuro está abierto y si en el pasado desde Inglaterra hubo varias ofertas tentadoras, ahora los principales cantos de sirena llegan desde Italia.

Desde la Juventus de Turín al AC Milan. Los dos grandes del Calcio estarían dispuestos a ofrecerle una suculenta oferta a Marco Asensio para que acabe apostando por abandonar el Santiago Bernabéu. En la Vecchia Signora ven al balear como un relevo perfecto para Paulo Dybala. Mientras que desde Calciomercato informan que en San Siro también están atentos a su situación, sabiendo que Liverpool o Arsenal le tienen en su agenda.

