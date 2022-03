Ferland Mendy se atasca con Francia: las lesiones y la confianza de Deschamps le alejan del Mundial

Ferland Mendy no ha estado entrenando en los últimos días con el Real Madrid, pero no porque no haya estado con Francia durante el parón internacional. Los problemas físicos descartaron su presencia en los amistosos que está disputando el equipo galo. Aunque es una incógnita saber si lo hubiera estando bien físicamente, ya que se ha quedado fuera de las últimas convocatorias de forma habitual. La confianza de Didier Deschamps en el lateral izquierdo cae en picado con el Mundial en el horizonte.

Mendy entró de puntillas en el conjunto blanco hace tres veranos, pero su poderío físico y su fiabilidad defensiva le han convertido en indiscutible en el once del Real Madrid. Después de empezar esta temporada lesionado, lo que le apartó de los diez primeros partidos oficiales, ha vuelto a demostrar que es una garantía para el equipo por su fortaleza defensiva. El equipo blanco le confía el lateral izquierdo en el presente y en el futuro, pero no vive una misma realidad con la selección gala.

En esta última convocatoria no ha sido posible su llamada por las molestias musculares en el aductor que aparecieron en el partido ante el RCD Mallorca. Lo merengues no pudieron contar con él durante El Clásico. El lateral francés intentará llegar a tiempo a la cita en Balaídos en el regreso a la competición tras el parón de selecciones, pero en ningún caso el futbolista o Ancelotti forzarán su reaparición porque el objetivo principal es que esté en plenas facultades para la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Chelsea.

Mendy durante un partido con la selección francesa @EquipeDeFrance

La periostitis tibial que sufrió al final de la pasada temporada le impidió estar en la Eurocopa con Francia. En la anterior convocatoria a esta cita fue su última presencia con la selección, justo hace un año. En esos dos partidos ante Ucrania, Kazajistán y Bosnia no jugó. Otra lesión muscular le impidió estar en la fase final de la Nations League, mientras que a los partidos de clasificación para el Mundial de noviembre no acudió directamente porque Deschamps no quiso.

El Mundial, en el aire

La realidad es que Mendy no ha terminado de entrar en una regularidad con Deschamps. Debutó en noviembre de 2018 en un amistoso contra Uruguay. Después tuvo que esperar hasta junio de 2019 para volver a jugar. Lo hizo en un amistoso y dos partidos de clasificación para la Eurocopa. El resto del año fue descartado por el seleccionador. Volvería tras el parón general por la Covid-19 en septiembre. Jugó dos partidos de la Nations League y repetiría un mes después. Ante Croacia disputó su último partido con Francia.

En esa última convocatoria, por ejemplo, fue convocado en sustitución de Leo Dubois. Es el ejemplo de que para Deschamps hay otros laterales izquierdos antes que él. Con esta falta de confianza y los problemas físicos que suelen acompañar a Ferland Mendy, parece muy difícil que pueda estar en Qatar 2022. Tendrá que cambiar mucho su situación o darse varias bajas para ser uno más en el Mundial.

