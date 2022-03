Bale: "¿Retirada del fútbol? Todavía hay cosas que tienen que pasar"

Gareth Bale recupera su sonrisa más grande cada vez que se concentra con la selección de Gales. Desde allí ha hablado sobre todo lo que se ha guardado en los últimos meses. Sin protagonismo en el Real Madrid, el extremo ha concedido unas declaraciones a Sky Sports.

Si este miércoles en rueda de prensa sus palabras ya dieron mucho de qué hablar, su intervención en el medio anteriormente citado no lo está siendo menos. El 'Expreso de Cardiff' ha mantenido que está en un perfecto estado de forma. Esto después de que se asegurase que no podía jugar El Clásico por unas presuntas molestias en la espalda.

"Solo estoy centrado en este partido y en esta clasificación. Todavía hay mucho por lo que jugar y no estoy pensando en nada más en este momento", ha afirmado Gareth Bale en la previa del partido ante la selección de Austria de David Alaba, su compañero de vestuario en el equipo merengue.

Gareth Bale, con la selección de Gales en 2022 Reuters

"Esto exige toda mi atención y todo mi enfoque, toda mi preparación en los últimos meses. No estoy pensando en nada más que en el partido", ha continuado el futbolista galés. El objetivo es estar en el Mundial de Catar: "Pase lo que pase, por supuesto, haré todo lo que pueda para jugar 120 minutos si es necesario, daré el cien por cien como siempre lo hago".

¿Retirada?

Si de algo se ha rumoreado en los últimos meses es de una posible retirada cuando pase el Mundial de Catar 2022. Esto querría decir que Bale colgaría las botas antes del nuevo año 2023. Eso sí, para seguir este guion, primero Gales debería clasificarse para la Copa del Mundo que comienza en noviembre.

Acaba contrato con el Real Madrid el próximo mes de junio. Después de eso, todo se presenta como una incógnita para el galés. Ni se conoce si jugará en otro club hasta el Mundial, siempre y cuando se clasifique, si firmará por un periodo de varios años por otro equipo o si se decidirá por la retirada.

Para Bale, no tiene ningún sentido hablar sobre su posible retirada en estos momentos: "No tiene sentido hablar de ello. Todavía hay cosas que tienen que pasar, así que no necesito hacerlo. Tengo cosas planeadas para el futuro y cuando tenga que ser, será, pero en este momento, no pienso más allá del partido".

[Más información: La agenda de los internacionales del Real Madrid durante el parón de selecciones del mes de marzo]

Sigue los temas que te interesan