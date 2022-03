Bale se reivindica con dos goles y manda un mensaje a la prensa: "Deberían sentirse avergonzados"

La Gales de Gareth Bale continúa soñando con el Mundial. Catar 2022 todavía tiene billetes disponibles y los Dragones Rojos se impusieron a la selección de Austria, liderada por David Alaba, para seguir peleando por estar en la próxima edición de la Copa del Mundo. En el partido, un gran protagonista: el futbolista del Real Madrid.

Llevaba demasiado tiempo sintiéndose poco importante. Y esto es algo que cambia en cuanto se concentra con su país. Nada más llegar a la concentración rompió su silencio. Se había estado preparando para este momento. Si sus declaraciones no decepcionaron en la previa, tampoco lo hizo él con su doblete y con sus posteriores palabras.

El 'Expreso de Cardiff' no se olvidó de algunos de los ataques que ha sufrido por parte de determinados sectores de la prensa española. Por esto fue preguntado y no dudó en lanzar un dardo a sus detractores: "No. No necesito mandar ningún mensaje. Sería perder mi tiempo. Deberían sentirse avergonzados. Es desagradable".

Abrazo entre Bale y Alaba, al final del Gales - Austria Reuters

También su compañero Aaron Ramsey reivindicó la figura de su compatriota y amigo: "Aquí disfruta, disfruta jugando para su país. Estamos encantados de tenerle con nosotros". "Encantados" con motivos. Gareth Bale marcó los dos goles en la victoria de Gales sobre Austria.

El futbolista no dudó, ante el micrófono de Sky Sports, el mostrar su felicidad por volver a marcar y por ayudar a su país: "Ha sido un partido increíble. Teníamos que trabajar y aprovechar que tenemos experiencia en estos partidos. Era un gran partido y en un gran escenario".

La 'final' de Gales

Gales ya tiene su 'final'. Debe enfrentarse en la final del playoff de clasificación para el Mundial de Catar 2022 al ganador del duelo entre Ucrania y Escocia. El partido fue aplazado por la invasión de Rusia. Los otros choques los protagonizarán Portugal y Macedonia del Norte, que dejó sin Copa del Mundo a Italia, Polonia y Suecia.

En otro orden de cosas, Bale tuvo que abandonar el terreno de juego antes del final del partido. El galés acabó dejando el campo por unos calambres que sufrió en el verde. Aunque no hizo saltar las alarmas, ya que afirmó que esto no se sale de una particular normalidad.

Equipos europeos clasificados

- Alemania

- Bélgica

- Croacia

- Dinamarca

- España

- Francia

- Inglaterra

- Países Bajos

- Serbia

- Suiza

