La despedida de Gareth Bale del Real Madrid: más de 100 días lesionado en su vuelta y una retirada

El regreso de Gareth Bale con el Real Madrid tendrá que esperar. El delantero galés sufre unos problemas en la espalda y sigue sin haber fecha de vuelta. Una nueva baja que alarga sus contratiempos físicos en esta temporada que será su última como jugador merengue. El atacante podría despedirse sin el buen sabor de boca que podía haber disfrutado a las órdenes de Carlo Ancelotti.

El técnico italiano ha detallado cuál es la razón de que Bale siga sin entrar en los planes del equipo. Y la explicación no ha sido otra que la de una nueva lesión, sin conocerse la gravedad, que afecta a la espalda del jugador. Por lo tanto, con su nueva aparición de blanco en el aire, lo único que se sabe del delantero es que acabará contrato con el Real Madrid y posteriormente intentará estar en el Mundial de Qatar 2022 con su selección. El resto es todo una incógnita, más todavía si no logra superar las reiteradas bajas por inconvenientes físicos.

Gareth Bale ya supera los 100 días ausente en la disciplina del Real Madrid por lesión. Un dato que confirma su escasa presencia con el equipo después de un inicio de curso ilusionante. El goleador, tras su cesión en el Tottenham, se reencontró con un Ancelotti que quiso darle galones y pudo disfrutar de la titularidad con la camiseta merengue. Sin embargo, esa posición duró muy poco y a mediados de septiembre se confirmó su primera baja de la temporada.

El galés, por un problema en la pierna derecha, se quedó apartado del equipo desde entonces. El objetivo del Real Madrid fue que regresara antes del parón, pero finalmente se marchó con su selección sin reaparecer de blanco. En ese tramo, Gareth Bale volvió a lesionarse y dijo adiós a participar con el combinado madridista en 2021. 2022 era entonces su gran reto. La oportunidad perfecta para volver a ser titular. Pero estos nuevos problemas físicos en la espalda lo han evitado.

💯 up! Special feeling to wear this shirt ❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @Cymru pic.twitter.com/x2MpQ1HUtL — Gareth Bale (@GarethBale11) November 13, 2021

Gareth Bale, por lo tanto, afrontará el segundo tramo de su última temporada con el Real Madrid acumulando más de 100 días lesionado. Por el momento solo ha podido disputar tres partidos en lo que va de temporada, marcando un tanto y sumando algo menos de 200 minutos en las piernas. Ancelotti confió en él y Bale respondió en el césped. Sin embargo, el físico está condenando al atacante a la peor despedida posible en la capital.

Objetivo Gales

El compromiso del delantero con Gales ha sido indudable desde el primer momento. Bale no aguanta presión ni críticas en su selección, donde es uno de los grandes líderes. Por ello, en los últimos meses viene trabajando para impulsar a los suyos al Mundial de Qatar de este 2022. Un reto con el que Bale puede poner punto final a su carrera.

El galés no ha hablado de retirarse del fútbol, pero teniendo en cuenta sus 32 años y sus constantes problemas físicos, es un escenario que no se puede descartar una vez haya cumplido su sueño del Mundial. En el Tottenham no cuajó con Mourinho y en el Real Madrid no está teniendo suerte bajo las órdenes de Ancelotti. Su decisión tendrá que esperar hasta conocer qué pasa con el torneo de selecciones.

[Más información - La convocatoria de Carlo Ancelotti confirma el regreso de Vinicius para el Real Madrid - Valencia]

Sigue los temas que te interesan