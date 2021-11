El expediente Hazard en cinco claves: afronta dos meses esenciales para su futuro en el Real Madrid

La situación comienza a ser insostenible con el último gran desembolso que se ha hecho desde Concha Espina. EL BERNABÉU - EL ESPAÑOL ya explicó que Eden Hazard no es intocable en el Real Madrid. Un nuevo parón de selecciones vuelve a poner en relieve las carencias que ha demostrado este futbolista durante su estancia en la capital de España. Empieza a ser una carga más que una solución y el final de su caso podría llegar antes de la gran revolución que se espera para el verano que viene.

Las expectativas con la estrella belga siguen cayendo y el propio Carlo Ancelotti dijo públicamente que el futbolista tenía un problema. El principal es el estado de forma de Vinicius Júnior que ha demostrado en estos últimos meses estar al nivel que más bien se le requería al belga. Si el exfutbolista del Chelsea hubiera estado a la altura de la calidad que ha demostrado durante su ya larga carrera, este relevo quizá habría tardado en llegar.

Su legado en el club merengue es muy pobre y, después de tres años, no ha terminado de cuajar con el estatus con el que llegó. Pocos le esperan y el entrenador no ayuda; la situación hace que sea Vinicius el hombre que tenga que seguir jugando. Ancelotti solo entiende a Hazard como extremo izquierdo y eso supone que sea el suplente del brasileño. Le ha probado que en la derecha, incluso por el centro, pero en el 4-3-3 no consigue cambiar el juego y tampoco posibilita que aparezcan nuevas puertas a la titularidad. Es más, con el paso del tiempo todas parecen cerrarse.

Hazard calentando en un partido de Champions Europa Press

Ahora afronta una semana clave en la que su futuro podría cambiar. Roberto Martínez ha respaldado siempre a su estrella. Confía en que su mejor fútbol regrese, pero la sensación de que en Bélgica se les ha pasado el arroz a todos es real. En cualquier caso, los minutos que vaya a acumular con la selección en los dos partidos que va a disputar serán esenciales para tratar de crear alguna duda a Ancelotti de cara al resto de la temporada y dejar atrás las cinco claves que marcan su expediente.

Las lesiones

Han sido un lastre demasiado importante cuando se esperaba que la condición de estrella que tenía en Inglaterra encontrase continuidad aquí. Los constantes problemas físicos le han hecho ganarse la etiqueta de jugador frágil. Durante un tiempo el miedo también se apoderó de su fútbol y eso se notaba sobre el campo. En lo que se le ha visto esta temporada, sí que parecía atreverse más con sus regates. En cualquier caso, una evolución en su cuerpo es necesaria y el ejemplo de Dani Carvajal podría ser una buena referencia.

Sin liderazgo

En estas dos temporadas no ha demostrado ser el líder que necesitaba este equipo para el momento de transición que vivía la entidad. Llegó para relevar a Cristiano Ronaldo, un peso demasiado grande. Lo normal es estar lejos del portugués, pero él ha estado a años luz de lo que se le presumía. Hazard nunca ha estado cerca de ser ese jugador que marque la diferencia en la entidad merengue.

Eden Hazard, con el Real Madrid EFE

Jóvenes en su posición

Vinicius Júnior ya es una estrella, pero es que Rodrygo Goes está dando unos pasos gigantes para establecerse en la élite. Uno le cierra la puerta de la titularidad por la izquierda, pero el otro lo hace por la derecha. Incluso Marco Asensio parece ser más prioritario para Ancelotti que Hazard. El bloqueo es claro y por eso una evolución en su fútbol en estos dos encuentros con Bélgica es tan necesaria.

La llegada de Mbappé

El gran objetivo del Real Madrid es el fichaje de Kylian Mbappé este 2022, una llegada que se sumaría a la lista de jugadores atacantes que estarán por delante de Hazard. De él se espera que sea el galáctico que Eden no ha podido ser. Este movimiento puede producirse desde el mes de enero, por lo que la situación del belga podría cambiar radicalmente desde este mes. La cuenta atrás sigue y el plazo es de menos de dos meses.

Última oportunidad

Ni la lesión de Rodrygo le ha abierto las puertas de la titularidad. El belga afronta dos meses clave ya que en enero se abrirá una ventana en la que podría salir. El Newcastle, con su nuevo proyecto, podría abrirle sus puertas, así como otros equipos que buscan un cambio radical en sus dinámicas y que podrían contar con Hazard para buscar al jugador que un día fue.

