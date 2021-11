Dani Carvajal se moja: "El fútbol de selecciones es el que más me gusta, no hay fichajes"

Dani Carvajal volvió a sentirse internacional durante el triunfo de España ante Grecia. El jugador del Real Madrid regresó a una convocatoria de la Selección y demostró su importancia con Luis Enrique. Una aparición que parecía imposible a la vista de sus problemas físicos y que marca un antes y un después en un año complicado para el canterano merengue. Según ha explicado el propio Carvajal, todo está superado.

El jugador del Real Madrid y de la Selección, en unas declaraciones para los medios oficiales del conjunto nacional, ha subrayado que todo ha sido "bastante largo". "No he vuelto no por no estar bien, sino por estar lesionado. Es un proceso complicado", ha reconocido Carvajal, que se ha enfrentado a "varias recaídas" que le cambiaron por completo los planes inicialmente previstos y que le han llevado a trabajar psicológicamente.

"Es como hacer varias otra vez todo el proceso. Mentalmente agota muchísimo". Por suerte, el lateral ha destacado que "ya está superado" para pensar en los objetivos positivos que tiene por delante. "Ahora estoy disfrutando de una nueva convocatoria. Hemos salvado la primera batalla", ha aseverado sobre el triunfo ante la selección de Grecia en la primera jornada del parón.

⌛️ No jugaba con la @SeFutbol desde el 3 de septiembre de 2020.



💪🏻 Un año y dos meses después, tras superar varias lesiones, @DaniCarvajal92 volvió a "debutar" con España en Atenas.



🗣️ ¡¡Echábamos de menos hablar contigo y verte en el campo, Dani!!#VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/Wt4gdRB9la — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 12, 2021

Acudir a la Selección es el sueño de la mayoría de jugadores. Sin embargo, en el caso de Carvajal va más allá porque es el formato que más le atrae. "El fútbol de selección es el que más me gusta, muy puro, no hay fichajes. Casi no puedes elegir a quién representar", ha explicado sobre sus preferencias deportivas.

Además, el ambiente suele ser distinto. "Yo tuve la suerte de estar en Rusia y una fase final es la repera. El mundo se para para ver el Mundial o una Eurocopa. Hay que intentar ganar el domingo y ojalá estar en el próximo Mundial", ha reflexionado acerca del duelo de España ante Suecia.

Nuevo grupo en el vestuario

Carvajal se ha encontrado con una Selección muy diferente a la que dejó. Pese a ello, su buena relación tanto con los veteranos como con las caras nuevas no ha dejado nada negativo que destacar. "Los compañeros son la hostia", ha llegado a recalcar Dani Carvajal durante la entrevista con la Selección.

"Con algunos tengo mil partidos, mil anécdotas. Con los nuevos también muy bien. Son bastante jóvenes e intento ayudarles en lo que pueda". Y es que su forma de ser continúa intacta. Tanto que hasta mantiene sus gritos de ánimo en el vestuario: "Lo hago igual desde hace seis o siete años. Es como el 'estamos aquí', vamos a por el rival'.

La próxima cita será el domingo ante Suecia. España depende de sí misma para lograr el billete para el Mundial. Y mientras escucha Luis Miguel, a quien ahora sigue por la serie, por su mujer y por la recomendación de "un amigo que es muy fan", Carvajal se prepara para la gran final. "Es el escenario ideal. Jugártela en casa, con tu gente. Hay que ir a por ellos, esperemos que la afición nos dé ese plus. Todos lo hubiésemos firmado".

[Más información - Luis Enrique: "Sin presión, no seríamos la selección española de fútbol"]

Sigue los temas que te interesan