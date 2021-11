Por qué Brahim ha llegado ahora a la Selección: el secreto que tiene en Milán y no con el Real Madrid

Brahim Díaz sigue dando pasos en el fútbol profesional. El jugador en propiedad del Real Madrid ha conseguido llegar a la Selección con 22 años después de regresar este verano al AC Milan. El futbolista malagueño ha convencido a Luis Enrique con su regularidad en el conjunto italiano donde es tan trascendental que lleva el '10' a su espalda. Sin oportunidades en el conjunto blanco, se va acercando cada vez más una decisión definitiva sobre su futuro.

Sabe que la principal razón por la que ha llegado a ser llamado por 'La Roja' es su regularidad, además de su clase. Luis Enrique lo explicó en la rueda de prensa tras la convocatoria: "Se puede adaptar a las dos bandas, domina las dos piernas con maestría. Trabajaremos su capacidad defensiva para que tenga más hueco en la selección. Podría jugar en banda, como interior e incluso como falso nueve. Es un jugador muy importante en su club ya y esperamos que pueda ser de mucha ayuda".

Su crecimiento en la sub21 ha sido básico también. En el último año fue esencial para Luis de la Fuente. Acudió a la llamada del Europeo Sub21 y fue el líder de una generación que se quedó a las puertas del título. Era uno de los mejores jugadores de los del 99 y por eso el Real Madrid tomó la iniciativa en 2019: pagó 17 millones de euros al Manchester City para hacerse en propiedad con este futbolista que tanto prometía solo con 19 años.

Casi tres años después y a pesar de contar con el beneplácito de Zinedine Zidane, el futbolista no ha tenido ocasión para triunfar con los merengues. Más allá de varios minutos aislados, Brahim no ha jugado con los blancos de forma regular. En el Santiago Bernabéu saben de su calidad y conocen que no para de progresar con la continuidad que ha encontrado en Italia. En cualquier caso, el Milan puede pagar 22 millones para hacerse con él. Eso sí, hay también cláusula de recompra por 27.

La mejoría de este futbolista radica en un secreto que ha relatado este martes en la rueda de prensa que ha dado con la Selección. Preguntado por los motivos que cree que le han llevado a vestir la camiseta roja, Brahim ha diferenciado lo que ha vivido en el Real Madrid y lo que vive ahora en Milán. "Ahora tengo minutos, más seguridad y soy pieza clave en mi equipo", esgrimía en la rueda de prensa poniendo en énfasis lo que ha cambiado en su vida.

Por el momento, no cambian los planes del Real Madrid con él. Tiene firmados dos años de cesión, además de esas cláusulas de compra. También tiene contrato con los blancos hasta 2025, por lo que la situación no corre prisa. No supone un gasto para la entidad porque el pago de su contrato está repartido. Su explosión no ha supuesto que se pueda plantear una repesca antes de tiempo. Por ahora, el futuro de Brahim sigue pasando por Milán.

