Mbappé y cómo el Mundial de Catar de 2022 puede aplazar su llegada al Real Madrid un año más

El fútbol europeo se mueve a diferentes velocidades desde antes del estallido de la pandemia, pero la Covid-19 ha elevado estas diferencias más aún. Equipos como el PSG, el Manchester City y el Chelsea, impulsados por estados y grandes magnates y con la mano blanda de las competiciones nacionales en las que dominan precisamente con todo lo contrario, puño de hierro. Así es como Kylian Mbappé llegó a París y así es como se podría quedar una temporada más.

Cualquier otro club vería con normalidad aprovechar que un jugador que no quiere renovar salga en el verano previo para que lo haga a cambio de dinero. Eso no sucede con estas entidades. No necesitan el dinero, lo tienen por castigo. Mbappé ha dejado claro que no va a ampliar su vinculación con el PSG, pero a la entidad francesa no le importa que termine su contrato y que se marche libre. De hecho, lo ven como una oportunidad para ganar tiempo y poder convencerle.

El giro de los acontecimientos pasaba por el aspecto económico. La llegada de Leo Messi a París es una realidad y el conjunto parisino invertirá una gran cantidad de dinero para hacerlo realidad. El tridente con Neymar y Mbappé es inviable en cualquier otro lugar y con un equipo cualquiera; solo es posible en un PSG en el que las condiciones financieras serán más benévolas que en el resto de los países europeos. Y solo hay una razón que lo hace posible: el Mundial de 2022.

Blatter en el momento que anunció que Qatar organizará el Mundial 2022. REUTERS

El abogado francés Juan Branco, en una entrevista en SER Cataluña, puso el foco sobre este asunto: "El problema es que en Francia, para hacer un favor a Catar que organiza el Mundial del 2022, el comité encargado del control financiero ha decidido no aplicar sanciones económicas hasta 2023". En el Parque de los Príncipes están muy tranquilos con esta situación, a pesar de que desde la Comisión Federal del Control de Clubes (DNCG), el órgano fiscalizador sobre la salud financiera de las entidades deportivas en el país galo, ya les avisaron de que tienen que regular su situación.

El PSG se comprometió a vender por un valor de 180 millones y, hasta ahora, solo lleva siete, unas cifras de las que ya viene informando EL BERNABÉU como vitales para forzar la salida del jugador, que estaría cifrada en torno a los 150 millones. El club de la Porte d'Auteuil ha previsto entre 250 y 300 millones de pérdidas para la nueva temporada, por lo que tiene que regularizar su situación si no quería incurrir en algún tipo de sanción. Pero la situación del país galo con Catar lo parará todo.

El favor

Esta suspensión del control económico en el fútbol francés explica la inversión en fichajes del PSG este verano. Todo viene desde que se desveló el 'Catargate', un caso que no se ha resuelto todavía, que implica en una trama desde Michel Platini, quien fue apartado de sus cargos por esta trama, a Nicolas Sarkozy. Los intereses del país en Francia pudieron valer para hacer que los galos impulsaran la candidatura, aunque el expresidente de la UEFA lo negó todo: "Me invitó a cenar, pero sabía que yo sería independiente y que votaría a quien quisiera".

Kylian Mbappé, en la Eurocopa 2020 REUTERS

Dejando a un lado este reportaje de France Football que se convirtió en una de las etapas más oscuras de la UEFA y la FIFA en el que se desenmascaraba la trama donde también se incluía la compra del PSG y la venta de los derechos de televisión a BeIN Sports, este levantamiento de restricciones económicas no es un problema para el club. Cualquier otra entidad tendría que reestructurar esta situación para no desaparecer. Al-Khelaïfi, miembro del comité organizador de Catar 2022, puede conseguir el sueño con el que llegó hace 10 años a la presidencia del club parisino: juntar un tridente de la categoría del de Messi - Neymar - Mbappé.

El Real Madrid, el club que parece más cerca de hacerse con el jugador francés, se mantiene cauto y optimista. El "tranquilos" de Florentino Pérez se basa en hechos fehacientes, en argumentos sólidos y en la confianza de la insostenibilidad de todo lo que está sucediendo en el PSG en este verano. Sea este verano, por el que aún se mantienen las mismas esperanzas, o en 2022, la entidad blanca cree que Kylian Mbappé terminará defendiendo el escudo madridista.

