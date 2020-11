Reguilón explica cómo fue su salida del Real Madrid: "No tuve ninguna charla con Zidane"

Sergio Reguilón sigue con su proceso de adaptación al fútbol inglés. En el Tottenham, donde es titular pese a llevar en el equipo pocas semanas, sigue creciendo tras salir del Real Madrid. Sin embargo, nunca quiere cerrar las puertas a un regreso a la que considera su casa. Sobre ello, su marcha y el cambio de Bale en Inglaterra habló en El Larguero de la Cadena SER este martes.

Renovación de Ramos

Por supuesto le daría dos años y hasta cinco más, Ojalá se pueda retirar en el Real Madrid. Cuando veo jugar a algunos jugadores que tienen cierta edad, como Sergio, o como Modric, digo que tienes cuerda para más".

Partido contra el Inter

"Ha sufrido pero el Madrid en está competición tiene algo especial. Un gran gol de Rodrygo. Se hace raro verlos en Valdebebas".

Bale y Reguilón celebran un gol @Sergio_regui

Adaptación al Tottenham

"No me adapto a la hora en Inglaterra, pero a las cinco ves todo oscuro. Es una liga diferente pero me adapto bien a las situaciones nuevas. Puedo hacer más transiciones en carrera. Pero si tengo que rendir tengo que rendir en España y donde sea. Con todos los compañeros fenomenal. Son y Hojbjert son buenos chicos. Hay un buen grupo".

Relación con Mourinho

"Muy bien. Genial. Si me manda correr, soy el primero. Me gusta este tipo de entrenador intenso. Se cabrea como todos los entrenadores cuando no se gana. Es un entrenador muy cercano".

Situación de Bale

"Muy feliz. Le veo diferente. El idioma era todo para él. Habla bien español, un poquito como indio, como yo inglés. Las constumbres hace que esté más a gusto en Inglaterra. Cuando tiene que hablar habla. Lo que más me sorprende es que en la ciudad deportiva del Tottenham tiene varios campos de golf y me dijeron que los pusieron por él. Mal no lo hizo en el Madrid, yo lo firmaría. No tengo ni idea si volverá".

Regresar al Madrid

"Madrid es mi casa y donde ha crecido y me han dado todo. En un futuro no se sabe pero existe esa posibilidad".

Despedida con Zidane

"Con el míster no tuve ninguna charla, fue más con el cub. Sabía lo que ellos piensan de mi trabajo pero tuve que tomar una decisión. Y el tiempo dirá. No pedí ninguna explicación, no creo que fuera conveniente que fuera a pedir una explicación. Cada uno tiene sus gustos. Con mi edad tenía que jugar y seguir compitiendo".

Ir a la Selección

"Ojalá vuelva, las llamadas me han dado confianza. La última fue una gran motivación".

Adaptación al idioma

"Hablan muy cerrado. Tengo un profesor dos días a la semana. Tenía una base pero algunas palabras me bailan. A Mourinho le entiendo".

