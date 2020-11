Varane: "Sergio Ramos me mejora, pero yo también le hago mejor a él"

El jugador del Real Madrid Raphael Varane compareció en rueda de prensa telemática antes del partido de Champions frente al Inter de Milán. El central madridista analizó la situación del equipo que llega lanzado tras su contundente victoria frente al Huesca por 4-1 en la que el futbolista galo no disputó ni un solo minuto como parte de la rotaciones de Zidane.

El central será titular frente al equipo italiano junto a Sergio Ramos, quien fuera acompañado el pasado sábado por Eder Miltao, que no podrá junto al resto de sus compañeros tras haber dado positivo por coronavirus en los test que se le han repetido a la plantilla esta mañana tras un resultado no concluyente obtenido el domingo.

Varane y el resto de la plantilla saben que el choque ante el equipo de Antonio Conte será muy duro, ya que se trata del equipo más fuerte del grupo y, a pesar de que no llega en un gran momento, tiene jugadores de talla mundial como Lautaro Martínez, Alexis Sánchez o Arturo Vidal que sin duda plantearán un partido muy complicado en el duelo de este martes a las 21:00 horas en el Alfredo Di Stéfano. Así analizó el choque Raphael Varane:

Jugar sin Ramos

"Yo como defensa me siento más cómodo cuando defendemos más compactos. Cuando el equipo no defiende bien, atrás tenemos que tomar decisiones más complicadas. Es verdad que cuando no estaba Sergio, no estuvimos bien. Sergio aporta mucho a nivel colectivo. Su carácter es muy bueno para el equipo. No se si es casualidad o no, pero no hemos estado bien sin él. Pero creo que es cuestión de todos. Mis cualidades son complementarias, él me hace mejor y yo le hago mejor. Es cuestión de estar todos juntos".

Se la juega el Madrid

"Nos tenemos que tomar este partido como una eliminatoria directa. Hay que jugar con la actitud apropiada. Nos gustan estos desafíos. Tenemos una oportunidad más de hacer un gran partido".

Inter sin Lukaku

"Le conozco bien. Jugué contra él cuando estaba en el Manchester, con la selección... También cuando éramos pequeños. Es muy bueno. Pero el Inter tiene una plantilla muy completa. Es un equipo muy sólido, que siempre crea peligro arriba. Hay que estar siempre preparados para enfrentarnos a cualquiera".

Positivo de Militao

"Sabemos que en este período en el que estamos tenemos que estar preparados para este tipo de cosas. No hemos pensado en no jugar el partido. Yo creo que tenemos que adaptarnos a cualquier situación. Es complicada la preparación. Tenemos que pensar en lo que podemos hacer y nada más".

El partido de Manchester

"Yo creo que es el pasado. Hay que aprender del pasado y hacerse más fuerte. Siempre después de las victorias decimos que no podemos vivir del pasado, cuando perdemos es igual. Siempre hay que ser positivo".

Eden Hazard

"Es una persona muy buena con la que podemos hablar de todo y reír. Se adaptó muy bien al vestuario. Es un jugador top, con muchísima calidad. Nos va a dar mucho. A nivel desequilibrante es un jugador especial. A nivel técnico nos va a dar muchísimo. Como persona, es muy bueno y siempre positivo".

Hazard celebra su gol con sus compañeros del Real Madrid Reuters

La situación Barça-Madrid

"Nos falta un poco de regularidad. Puede ser por distintos motivos. El calendario es muy complicado. La preparación también ha sido distinta. Estas pueden ser las razones. Todavía queda muchísimo y pensamos en mejorar. Hemos hecho cosas muy buenas y tenemos que pensar en estas cosas para seguir creciendo. Con el calendario que hay necesitaremos a todos los jugadores y que cada uno de su máximo. Vamos a seguir con los esfuerzos, a darlo todo para que la temporada sea buena. Son condiciones muy especiales, pero tenemos que conseguir esta regularidad en los buenos partidos para seguir sumando".

El vestuario está unido

"El vestuario está muy unido. Sabemos el contexto y la responsabilidad que supone jugar en el Madrid por la presión que hay. Lo que se puede decir fuera... estamos acostumbrados. Dentro estamos tranquilos y nos tenemos que ayudar entre nosotros. Cuando los resultados no son buenos, la presión es muy fuerte. Tenemos que estar unidos y entre nosotros, estar ayudando uno al otro. Esto depende de nosotros y hay cosas que no son nuestras, con estas cosas hay que tener tranquilidad".

La defensa justa

"El calendario es complicado. Hay muchos partidos. Atrás hay bajas, pero nosotros pensamos en prepararnos bien para jugar cada tres días. Nunca va a ser fácil, pero tenemos que estar preparados. No pensamos en las lesiones. En Europa hay muchos jugadores que se han lesionado con este ritmo. Solo pensamos en dar el cien por cien y no pensar en el descanso. Así no se ganan los partidos. Tenemos que estar siempre a tope".

Achraf y su salida

"Yo creo que tenía que tomar la decisión que era mejor para él. El Madrid siempre será un club especial para él, pero también piensa en su carrera, lo que quiere hacer. Tiene que tomar decisiones. El jugador se adapta al contexto y a las ofertas y trata de elegir bien. Es un gran jugador".

Paciencia con los jóvenes

"Siempre se espera muchísimo de los jugadores, tanto la prensa, los aficionados o los mismos jugadores. Siempre hay que tener calma, hay que dar tiempo para coger experiencia y progresar. El contexto para un jugador jóvenen en el Madrid es complicado. Hay jugadores jóvenes que crecen rápido. No hay mejor aprendizaje para un joven que venir al Real Madrid porque se aprende más rápido por esa dificultad. Hay jugadores jóvenes en la plantilla que lo están viviendo ahora".

