Zidane: "No pienso que mi futuro dependa del partido frente al Inter"

El Real Madrid juega una final este martes ante el Inter de Milán. La fase de grupos de la Champions League se ha puesto muy cara tras los resultados de las dos primeras jornadas. La derrota frente al Shakhtar Donetsk y el empate milagroso ante el Borussia Monchengladbach han dejado al conjunto de Zinedine Zidane como último clasificado con un solo punto. Una situación que el francés ha analizado en la previa del encuentro en la rueda de prensa desde Valdebebas.

Por suerte, el resto de los encuentros han provocado que esté todo muy apretado, con los ucranianos primeros con cuatro puntos y los italianos y alemanes con dos. En cualquier caso, todo lo que no sea ganar este martes complicará aún más los planes de los merengues en la máxima competición continental. Los italianos también llegan con la misma necesidad tras los dos empates, así que la exigencia será máxima entre los dos clubes.

Todo viene precedido del positivo por coronavirus de Eder Militao. El club detectó el caso del brasileño este domingo y no estará disponible para los dos últimos choques. Sí que tendrá a su disposición tanto a Lucas Vázquez como a Martin Odegaard, que se han entrenado con todo el resto de sus compañeros disponibles. El francés decidirá tras el entrenamiento si los incluye en la convocatoria.

Zinedine Zidane, durante una rueda de prensa en la Champions League

Tras la goleada ante el Huesca, los merengues afrontan con entusiasmo este partido. El Real Madrid parece que ha encontrado su tridente atacante para las grandes citas después de los últimos encuentros. Zinedine Zidane parece satisfecho con el rendimiento de Eden Hazard y Marco Asensio como acompañantes de Karim Benzema y los tres se presumen como los atacantes para los partidos donde el equipo se juegue las habichuelas.

El plan

"Conocemos el rival, es un partido muy complicado. Es un equipo muy físico que juega muy bien al fútbol. Va a ser otro partido difícil. Es una final para nosotros. Lo vamos a tomar como tal, son tres puntos en juego y vamos a intentar sumarlos".

Modric y su temporada

"No ha cambiado nada con Luka. Sabemos el jugador que es y lo que es para nuestro equipo. Como siempre, vamos a contar con todos los jugadores. Cada vez que juega Luka, lo hace bien. Como siempre, la pena para un entrenador es que hay que elegir. Es muy difícil cuando hay un jugador como Luka. Él es importantísimo para nosotros. Siempre aporta cosas positivas al equipo".

La HBA

"Seguramente. Los jugadores que están aquí siempre quieren hacer historia. Siempre quieren más y quieren demostrar lo que valen. Son tres jugadores importantes. Es una plantilla que puede ganar muchas cosas. Se habla desde fuera que no hay más, que tenemos que cambiar... Pero dentro, entrenando con ellos, yo sé que quieren competir y ganar. Como entrenador, eso es muy bueno. En el día a día, yo disfruto con ellos. No solo con los tres, vamos a tratar de conseguir todos los objetivos de este año".

Zinedine Zidane, durante el partido de La Liga ante el Huesca LaLiga

Una final

"Nosotros tenemos una final, sí. Aquí cada día hay una final. Cada cosa que hacemos es una final. Lo sabemos y nos vamos a concentrar en lo que tenemos que hacer. Son tres puntos y vamos a por ellos".

Aspirante a la Champions

"Nosotros aspiramos a todo siempre. Un amistoso, un partido, un amistoso... siempre queremos demostrar que somos buenos y que queremos más. Sabemos el jugador que es Eden, vamos a utilizar su calidad. Pero lo hacemos con todos. Todos suman".

La jerarquía del Madrid

"No lo sé. Cada uno puede opinar. El año pasado no ganamos la Champions, eso cambia las cosas. Pero siempre aspiramos a ganar la Champions. Los jugadores lo tienen en la cabeza. Va a ser difícil, hay que dar mucha guerra. Nosotros vamos a luchar para intentarlo. Lo que opinan fuera, pues nada".

Puesto en peligro

"No pienso en eso. Pienso en positivo. Tenemos la suerte de jugar un partido de Champions mañana y el resto es inevitable. Lo que podemos hacer es preparar bien el partido y darlo todo".

Zinedine Zidane da instrucciones a Vinicius e Isco Alarcón durante el Real Madrid - Huesca EFE

El nivel de los españoles

"Yo creo que el fútbol en general está más igualado. No hay equipos pequeños. El fútbol es más difícil, más bonito. Todos pueden ganar a todos. Por eso cada vez que sumamos tenemos que estar contentos. El otro día fue una final contra el Huesca, mañana será otra final".

El grupo

"Es lo que hay. Es un sorteo, tú juegas con los que salgan en el bombo. Que sea más o menos fuertes... Todos los grupos son muy competitivos. Como es difícil, mañana tenemos un partido en casa que hay que intentar ganarlo".

Conte y su relación

"No estamos en contacto todos los días. Tuvimos contacto cuando compartimos vestuario. Es normal que haya sido entrenador, no me sorprende. La relación es buena, no tenemos un contacto regular. Pero me acuerdo cuando me estuve preparando como entrenador, fui a la Juve y hablamos. Creo que es muy buena esta relación".

