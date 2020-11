Lucas Vázquez, listo para jugar contra el Inter

Lucas Vázquez ha completado el último entrenamiento del Real Madrid y podrá estar a disposición de Zinedine Zidane en el trascendental choque de la Champions League frente al Inter de Milán. Martin Odegaard, como informaba EL BERNABÉU este domingo, también podría ir convocado ya que está recuperado de los problemas físicos que sufrió durante el último parón de selecciones con Noruega. No correrá la misma suerte Eder Militao, que ha dado positivo en Covid-19 y se perderá el choque.

Las pruebas a las que se sometió la plantilla este domingo han detectado el caso del jugador brasileño, que fue titular ante el Huesca este fin de semana. El resto de los jugadores ha dado negativo después de someterse a una nueva ronda de test. El domingo el club tenía un resultado no concluyente entre las pruebas. Después de ese segundo test, se ha confirmado el caso de Militao que se perderá los partidos ante el Inter y el Valencia, además de la convocatoria con Brasil.

El gallego sí que podría ser elegido por Zidane este martes. La plaga de bajas que tiene el equipo en el lateral derecho ha obligado a que se haya reconvertido a esa posición, pero la sobrecarga con la que terminó el choque de este fin de semana ponía en serio riesgo su presencia en el partido de la máxima competición continental. Sin Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Nacho Fernández y, ahora, Militao, las únicas opciones habrían sido Ferland Mendy a banda cambiada o el canterano Sergio Santos, que también ha participado en el último entrenamiento.

En el caso del noruego, se esperaba que su regreso fuera tras el parón de selecciones. Las buenas sensaciones con las que ha evolucionado Odegaard en la última semana han permitido su regreso a los entrenamientos grupales. Si Zidane lo cree oportuno, el centrocampista regresará esta semana a las convocatorias después de perderse todos los partidos del mes de octubre. Una gran recuperación para el equipo de cara a dar más descanso a los jugadores de la medular.

Los innegociables

Los que sí estarán seguro serán los jugadores que conforman la columna vertebral del primer equipo. Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Casemiro y Karim Benzema serán de la partida este martes en este trascendental encuentro. Todo apunta a que el francés esté acompañado en el ataque por Eden Hazard y Marco Asensio. La BHA parece que se está estableciendo como el tridente ofensivo favorito de Zidane y en un partido de esta entidad tienen que ser importantes.

El partido no deja lugar a otro resultado que no sea la victoria. La derrota ante el Shakhtar Donetsk y el empate milagroso ante el Borussia Monchengladbach suponen que el equipo no tenga margen de maniobra. Si superan este doble enfrentamiento con los italianos de forma satisfactoria, los de Zidane reconducirán una situación que se ha complicado tras las dos primeras jornadas. Si los merengues no quieren tener problemas para estar en la próxima ronda de la máxima competición continental, tienen que ganar este martes.

