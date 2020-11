Alaba contesta al Bayern Múnich en medio de los rumores con el Madrid

Hay 'caso Alaba'. Desde hace ya varios años se habla del futuro del futbolista y de si podría cambiar el Bayern Múnich por otro club como el Real Madrid o incluso el Barcelona, del que también se ha hablado en los últimos meses. Ahora la actualidad del jugador vuelve a estar a la orden del día después del lío con su renovación.

El diario Bild fue el que soltó la liebre la semana pasada. Entonces, el prestigioso medio germano aseguró que David Alaba había rechazado la tercera oferta de renovación del club bávaro y que su continuidad en el Allianz Arena parecía cada vez más complicada.

Después de publicarse esta información, ha sido el presidente del club el que ha asegurado que las negociaciones están rotas: "Le presentamos una oferta muy buena y justa, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que corren. Le dijimos al agente de Alaba, durante la reciente reunión, que nos gustaría contar con una respuesta a finales de octubre. Necesitamos poder hacer planes en una posición tan importante".

"No escuchamos nada de él hasta el sábado. Hasan Salihamidzic, se puso en contacto con su agente y la respuesta fue que la oferta seguía sin satisfacerles y que debíamos pensárnoslo más. Entonces, decidimos retirar la oferta completamente", ha sentenciado Hebert Hainer en declaraciones para el medio bávaro BR.

Ahora ha sido el futbolista el que ha tomado la palabra para asegurar que el Bayern Múnich es el club en el que quiere estar: "Me enteré por las noticias. Para mí, fue una situción excepcional. Queda por ver cómo seguirá la cosa. En tan poco tiempo no pude pensarlo a fondo.

"Siempre hice hincapié en que me hubiera gustado que asuntos internos se mantengan internos. Puedo entender el malestar por parte de los aficionados, pero ellos lo ven todo desde fuera. Yo, que estoy dentro, les puedo asegurar que las cantidades que surgieron por ahí no son verídicas en absoluto. Solo puedo decir que soy muy feliz aquí y el Bayern siempre fue mi primera opción", ha dicho sobre la entrevista de Hainer.

Opinión de Flick

Junto a David Alaba también ha comparecido Hansi Flick, quien se ha mostrado consternado por el mal ambiente que se ha creado alrededor del Bayern por la situación del polivalente jugador. "Sinceramente, no me gusta que tengamos que ocuparnos de este asunto en una semana en la que jugamos contra Salzburgo y Dortmund. Me encantaría poder seguir contando con David más allá de la temporada actual. Es clave para el equipo sobre el terreno de juego y fuera también. Es muy querido en el vestuario, en el club y por la afición", ha asegurado el técnico.

