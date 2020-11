Lukaku, seria duda para el partido de Champions contra el Real Madrid

El Inter de Milán no atraviesa su mejor momento de la temporada. El equipo de Conte tiene demasiadas dudas tanto en su juego como en sus resultados y el técnico italiano no se muerde la lengua a la hora de criticar a los suyos. Parece que hay de todo menos paz en Milán, especialmente cuando el vecino de la ciudad ha resurgido de sus cenizas gracias a la figura de Zlatan Ibrahimovic.

Los nerazzurros visitarán Madrid el próximo martes para medirse al equipo de Zinedine Zidane en el Alfredo Di Stéfano. Un partido que será vital para los dos equipos, los cuales no conocen todavía la victoria en la Champions a pesar de que eran los dos conjuntos llamados a liderar el grupo y a avanzar a la siguiente ronda.

Los blancos cayeron derrotados en su primer partido en casa ante el Shakhtar por 2-3 tras una primera parte realmente desastrosa donde el equipo ucraniano se marchó al descanso con 0-3 en el marcador. Los primeros minutos de la segunda mitad fueron buenos, la reacción no se hizo esperar y llegaron dos goles con prontitud, sin embargo, después de ahí todo fue de nuevo cuesta abajo, sin crear peligro y concediendo ocasiones muy claras de gol que a punto estuvieron de ampliar la renta del rival.

Benzema y Modric celebran el gol del Real Madrid ante el Borussia Mönchengladbach en la Champions League

En el segundo choque ante el Gladbach, las sensaciones fueron mucho mejores, pero el resultado fue insuficiente. Los blancos realizaron los mejores 30 minutos de la temporada, pero no consiguieron abrir la lata y al final terminaron concediendo dos goles. De nuevo, llegó perdiendo a la parte decisiva del encuentro aunque, con mucha épica, consiguieron salvar los muebles mínimamente y rascar un agónico empate gracias a los goles de Benzema y Casemiro. Un punto en dos partidos ha sido el mal balance para los de Zidane.

Por suerte, el del equipo de Antonio Conte no ha sido mucho mejor, ya que han cosechado dos empates ante Borussia Monchengladbach y Shakhtar, por lo que tan solo tienen un punto más que los blancos. Sin embargo, su situación en liga sí es mucho peor. Además, tienen bajas bastante importantes.

Lukaku, posible baja

Seguramente, la ausencia más significativa en estos momentos es la de su delantero estrella Romelu Lukaku, que sufre una molestias musculares que le tienen apartado del resto de sus compañeros. Lukaku tiene unas dolencias en su muslo que no le permiten ejercitarse con comodidad, y muchos medios ya aseguran que será baja y que no podrá estar presente en el partido contra el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano.

Lukaku en su partido frente al Shakhtar EFE

Sin embargo, desde el conjunto italiano aseguran que la decisión no está tomada y que se decidirá mañana la presencia del delantero belga. Lo que sí reconocen es que la situación no es buena y que Lukaku, que lleva esta temporada siete goles en siete partidos, podría no estar disponible para Antonio Conte.

Quien parece que sí llegará al choque de Champions es Alexis Sánchez. El chileno ha estado fuera los últimos partidos, pero la lesión de Lukaku le ha hecho acelerar en su proceso de recuperación. Antonio Conte busca acompañante para un Lautaro Martínez que no ha empezado este curso al nivel que terminó el pasado, lo que provoca que la baja de Lukaku pueda ser aun más grave. Sin embargo, todo hace indicar que quien acompañe arriba al argentino será Perisic.

