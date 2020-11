Aouar, más fácil para el Real Madrid: el Arsenal descarta su fichaje

El Real Madrid tiene un rival menos en el caso de querer fichar a Aouar. El jugador del Olympique Lyon terminó como gran protagonista del mercado de traspasos de hace unas semanas. Tal fue su relevancia que hasta Zidane habló públicamente y en una rueda de prensa del equipo del talento del centrocampista. Unas palabras que le situaron en la agenda futura de los del Santiago Bernabéu.

El Arsenal, después de ser el club con más opciones para hacerse con Aouar en esta última ventana de transferencias, ha optado por descolgarse. El conjunto británico lo peleó hasta el final, pero el alto precio requerido por el Lyon le hicieron echarse atrás. El centrocampista corrió la misma suerte que Depay, otra de las perlas del conjunto francés y que tampoco salió rumbo al Barcelona pese a las constantes negociaciones.

Según revela Fabrizio Romano, de Sky Sport y con su podcast Here We go, el Arsenal ya no piensa en Aouar. Su precio y las dificultades para su fichaje han hecho cambiar de objetivo. Arteta pensaría ahora en el jugador del Salzburgo Dominik Szoboszlai, con más opciones de salir de cara al próximo mercad invernal.

Así, el Real Madrid tendría un camino mucho más fácil en caso de querer hacerse con Aouar. Se mantienen en la pugna otras grandes entidades del continente como Juventus y el PSG. Aouar seguirá destacando estas semanas en el Lyon y todo apunta a que el año que viene estará en boca de todos.

El mismo Zidane alabó su potencial e impulsó los rumores de que pudiera vestir de blanco en un futuro muy cercano. "De este jugador no tengo ninguna duda, es un grandísimo jugador. A lo mejor algún día podría jugar en el Real Madrid, pero hoy tenemos esta plantilla y mi preocupación son los que tengo ahora. A partir del 5 ya no habrá estas preguntas", espetó ante los medios antes de que cerrara el mercado.

Refuerzos para la medular

El centro del campo del Real Madrid será una de las posiciones que el club tenga que rearmar en los próximos meses pensando en el futuro. Y es que la edad de algunos talentos como Modric o Kroos hacen que en la dirección del conjunto blanco ya se organice la sucesión perfecta para mantener el gran nivel de estas temporadas.

Aunque la renovación de Modric sigue abierta, y que la confianza en Kroos y Casemiro es total, esta campaña se está observando cómo Zidane ha dado galones a otros menos habituales como Fede Valverde y Odegaard pensando en el largo plazo. Igualmente, se mantiene la duda de qué pasará con Ceballos, que curiosamente está en el mismo Arsenal.

Y, por si fuera poco, también surgen nombres como Camavinga. El jugador francés es, actualmente, el talento con mayor proyección que sigue el Real Madrid. El club de la capital confía en sus capacidades y la próxima temporada, si la Covid-19 lo permite, podría vestir de blanco.

[Más información - De Mbappé a Haaland: el póquer de jugadores que debe esperar al Real Madrid en 2021]