Ancelotti reacciona a los rumores sobre Isco: "Es un jugador fantástico..."

Carlo Ancelotti ya ha tenido que hacer frente a los rumores que sitúan al Everton tras la pista de Isco Alarcón. El jugador del Real Madrid es del gusto del italiano y suena como refuerzo para su proyecto en el club inglés. El técnico no ha negado las noticias, pero ha evitado pronunciarse de forma tajante dando vía libre a los rumores.

El que fuera entrenador del Real Madrid, ante las preguntas de la prensa, ha afirmado que "Isco es un jugador fantástico y una persona fantástica". Su gesto, nada más escuchar la pregunta, lo marcó una pequeña sonrisa y unos segundos para pensar. Ancelotti en estado puro. Poco después, evitó dar detalles pese a estar "todos de acuerdo" en las características de Isco.

"No estoy centrado en ello. Estoy centrado en la semana importante que tenemos por delante", ha explicado justo después de terminar el Newcastle 2-1 Everton. Palabras que le han permitido huir del asunto y que, sin embargo, no zanjan los rumores. Ancelotti no ha negado las noticias y el futuro de Isco seguirá siendo relacionado con el Everton tras los últimos acontecimientos.

El malagueño ha jugado en lo que va de temporada un total de cinco partidos y acumula menos de 200 minutos en sus piernas. Ha perdido protagonismo y, como viene siendo habitual las últimas temporadas, son numerosos los clubes que reconocen el talento del español. La Premier League, además, ya buscó su incorporación por medio del Manchester City de Guardiola.

Pareja con James

Carlo Ancelotti ya sabe lo que es pescar en el Real Madrid. De hecho, su fichaje estrella para esta temporada procede de la capital española. El italiano siempre ha defendido su predilección por James Rodríguez y el colombiano se sentía cómodo con el técnico. Es por ello que, nada más confirmarse el interés, la operación se cerró sin mayor complicación. James abandonó el Madrid y ya lidera en el Everton.

La situación con Isco, según lo publicado, sería muy similar. En Inglaterra llegan a hablar de una posible cesión hasta final de temporada y, posteriormente, el pago de cerca de 23 millones de euros. James, cabe recordar, costó 25 'kilos' al conjunto británico por lo que este movimiento sería ligeramente más barato al del volante.

Los dos jugadores se reencontrarían meses después bajo la tutela de un técnico que sabe bien lo que es el Real Madrid y cuyos esquemas tácticos encajan en las cualidades de ambos.

El Everton, actualmente, está en la tercera posición de la Premier League. Sus dos últimas derrotas han empañado un gran inicio liguero y que les había situado como la revelación de la temporada. La intención es devolver al equipo a competiciones europeas para la próxima campaña y, dado que esta temporada no las disputan, todas las fuerzas están puestas en ese objetivo para la 2021/2022.

