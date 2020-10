Zidane: "Hazard y Vinicius prefieren jugar en la izquierda, veremos cómo lo vamos a hacer"

El Real Madrid vuelve al camino de la victoria después de empatar el pasado martes en la Champions League. Los blancos se llevaron los tres puntos ante el Huesca gracias al doblete de Benzema y a los goles de Hazard y Fede Valverde. Volvió el belga al once titular y también vio puerta 392 días después. Sobre todo ello ha hablado en rueda de prensa Zidane.

El técnico francés ha tenido que contestar varias preguntas referentes al momento de Eden Hazard. El '7' del Real Madrid hizo el primer tanto del partido y fue cambiado a la hora de encuentro. Mucho se ha especulado con que no celebró el gol con mucho énfasis, pero Zizou ha asegurado que está muy feliz y que sus compañeros también lo están por él.

También le preguntaron sobre la situación en la que queda Vinicius Júnior con el regreso del belga. Y es que el joven extremo y Hazard prefieren jugar por banda izquierda. Zidane ha asegurado que ya pensarán cómo hacerlo cuando llegue es momento. Al mismo tiempo, también se ha mostrado muy contento por la actuación individual y el gol de Fede Valverde.

Zidane, durante el Real Madrid - Huesca de La Liga Reuters

Fede Valverde

"No estamos sorprendidos, yo el primero. Fede está teniendo regularidad en lo que hace en el campo y es merecido. Es un jugador de muchos recursos y lo está demostrando. Me alegro por sus goles porque no es una faceta que suele tener habitualmente, pero esto se trata de que un jugador pueda mejorar en muchas cosas y esto es importante".

Hazard y Vini, ¿juntos?

"Lo primero, contento por su partido -Hazard-. Nosotros sabemos de la calidad que tiene Eden, además ha marcado un gol. Lo necesitábamos en la primera parte, porque luego en la segunda fue un partido diferente. Luego se pueden ver muchas cosas en el campo... El sitio preferido de Hazard es la izquierda y de 'Vini' también, veremos cómo lo vamos a hacer".

¿Cambios pensando en el Inter?

"Como siempre, cambiamos porque había que cambiar, sin pensar en el partido del martes. Pensábamos solo en el partido de hoy. Ahora toca descansar bien y disfrutar de estos tres puntos al menos hoy. Ya veremos cómo preparamos el partido del martes".

Asensio y Lucas Vázquez felicitan a Hazard por su gol al Huesca REUTERS

Contento con Hazard

"Estamos contentos con su partido y nosotros estamos contentos con lo que hicimos hoy".

Hazard está bien

"Creo que no tiene nada de molestia y él está contento. Te puedo decir que está contento por su gol y sus compañeros también. Es una victoria, son tres puntos y está contento, la verdad -risas-".

