Sergio Ramos no tiene fin: hace historia en La Liga y su retirada está muy lejos

Que Sergio Ramos es una leyenda viva del fútbol es una realidad. Pero con los datos en la mano, el capitán del Real Madrid es un histórico de La Liga. En la victoria del conjunto blanco ante el Huesca, el central alcanzó la cifra redonda de 500 partidos disputados en el campeonato doméstico.

Una marca a la que llega sumando los encuentros disputados con el Real Madrid y con el Sevilla. Fue con el conjunto hispalense con el que debutó en Primera División y sus buenas actuaciones en el lateral derecho provocaron que el club de Concha Espina se fijase en él para reforzar su zaga.

39 duelos disputó con el Sevilla en La Liga, mientras que los 461 restantes los ha firmado con el equipo blanco. Así se convierte en el cuarto madridista con más partidos en el campeonato doméstico tras Raúl, Buyo y Casillas. Durante estos 500 duelos a sus espaldas, el defensa ha conseguido sumar cinco títulos.

Sergio Ramos, en el Di Stéfano durante el Real Madrid - Huesca de La Liga Reuters

El balance de Sergio Ramos en estos 500 encuentros es de 74 goles y 31 asistencias. La importancia del central en el campo ha ido ganando peso en los últimos años, no solo siendo el mejor defensa del mundo, sino también por su acierto goleador, especialmente de cabeza y desde el punto de penalti.

Ante el Huesca también tuvo sus opciones de aumentar su cifra goleadora. Dos cabezazos que no acabaron dentro de las mallas rivales por el acierto del portero Andrés Fernández. Pero a buen seguro que su marca seguirá aumentando, tanto la de partidos como la de dianas realizadas.

En lo que se refiere al Real Madrid, de los 461 partidos disputados con la elástica blanca, Sergio Ramos ha conseguido 310 victorias, ha empatado 73 encuentros y ha perdido 78. Cifras que no hacen más que confirmar que no hay que dudar al hablar de él como una leyenda de nuestro fútbol y del fútbol mundial.

El Top Ten

Sergio Ramos se une así a un Top Ten muy especial de La Liga. Un ranking que lidera el histórico Andoni Zubizarreta con sus 622 partidos disputados en el campeonato doméstico. A él le siguen Joaquín, todavía en activo, con 558 encuentros y subiendo, así como Raúl con sus 550 duelos para confirmar el podio.

Joaquín Sánchez, en un partido de Betis de La Liga EFE

Este particular Top Ten de La Liga lo completan Eusebio, quien disputó 543 partidos; Paco Buyo, con 542; Manolo Sanchís hijo, con 532 encuentros disputados; Iker Casillas, con 510; Xavi Hernández, con 505 enfrentamientos en su haber; y Miquel Soler, con 504.

Sin pensar en retirada

Las cifras del capitán merengue no harán más que ir en aumento y es que a sus 34 años no ve cerca la retirada. Su contrato con la entidad madridista vence el próximo mes de junio, pero ya se habla de una próxima renovación. Se especula con si firmará por una temporada o por dos más.

Lo que parece claro es que tanto Sergio Ramos quiere seguir en el Real Madrid como el Real Madrid quiere seguir contando con Sergio Ramos. El propio futbolista ya ha dicho que el tema renovación no le preocupa, y que su deseo no es otro que continuar en el equipo merengue más tiempo.

Sergio Ramos señala su dorsal en la celebración de su gol en El Clásico Reuters

"Es un tema que no hemos tocado. No nos genera intranquilidad ni a mí ni al club. Siempre he dicho que el tema del futuro no me preocupa. Llevo muchos años en el Madrid y nunca me he planteado la salida del equipo en el que quiero estar. No creo que haya problemas si tenemos que llegar a un acuerdo. Me centro en hacer una buena temporada", dijo el pasado mes de septiembre sobre este tema.

