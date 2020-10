Hazard vuelve a sonreír: marca y busca su mejor versión para cumplir su sueño en el Madrid

Eden Hazard está de vuelta. El madridismo le espera con los brazos abiertos porque casi no ha podido disfrutar de él. Algunos detalles, buenos minutos y destellos de una calidad infinita, pero que muchos todavía esperan más de uno de los mejores futbolistas del planeta que ha pasado un último año y medio de calvario. Para el belga, llamado a liderar al conjunto de Zidane la pasada temporada tras aterrizar en Madrid, llevar solo dos goles con la camiseta del Real Madrid es una tortura.

Llegó procedente del Chelsea el pasado verano. El club apostó fuerte por él para traerlo tras una temporada muy complicada en la que no se consiguió superar el bache de haber perdido a Cristiano Ronaldo y a Zidane con muy poco tiempo de separación. Solo Vinicius supuso la única nota positiva de aquella terrorífica temporada para los blancos.

Sin embargo, en ese verano de 2019, llegó Hazard tras un gran desembolso del Real Madrid a pesar de que al futbolista belga solo le restaba un año de contrato con el Chelsea. Daba igual, cada segundo que pasaba era tarde porque la calidad de jugadores como Hazard, únicos en el mundo, hay vivirla y disfrutarla cuanto antes. Por ello, la entidad madridista se decantó por su fichaje.

Eden Hazard, calentando antes del Real Madrid - Huesca de La Liga Reuters

El nuevo galáctico

Eden llegó a Madrid como el nuevo galáctico del equipo blanco, el encargado de liderar el nuevo proyecto de Zinedine Zidane, que había regresado al banquillo. Sin embargo, la temporada de Hazard no fue fácil, ya que una grave lesión de tobillo sufrida en un duelo de Champions contra el PSG marcaría un año para olvidar. Una fuerte patada de su compatriota Meunier le dejó en el dique seco varios meses. No obstante, a su vuelta, nada era lo mismo.

Hazard ya no era ese jugador que volaba sobre el césped. No estaba ágil, ni veloz, ni rápido, no era el que tenía acostumbrado a todo el planeta fútbol. No se había recuperado bien de su lesión de tobillo, el cual le seguía causando problemas, tantos, que tuvo que pasar por el quirófano y casi decir adiós a la temporada.

Sin embargo, la pasada temporada ya quedó en el olvido con el título de Liga en las vitrinas del Real Madrid y la ilusión con Hazard ha vuelto. El belga ha tenido que superar una lesión muscular, pero ya está en óptimas condiciones para empezar, de una vez por todas, su gran año en la 'Casa Blanca'. El '7' quiere volver a sentir el fútbol, el césped, volver a sentirse importante y liderar al equipo de Zidane en una temporada que está siendo y que será muy difícil.

La vuelta de Hazard

El equipo blanco está huérfano de ese jugador diferencial que perdió con la marcha de Cristiano y espera que este año sí, Hazard llene ese hueco con su calidad, sus asistencias y sus goles. Tras esa nueva lesión muscular que le ha tenido apartado varias semanas, Zidane sorprendió a todos incluyéndolo en la lista para el partido frente al Borussia Mönchegladbach. Parecía que retornaría más tarde, pero el gran trabajo realizado en la sombra por la estrella belga le ha permitido regresar antes de tiempo.

Hazard preparando un disparo desde fuera del área del Huesca REUTERS

A pesar de que todavía le falta algo de chispa, lo lógico después de tanto tiempo de inactividad, Hazard está recuperando la ilusión a pasos agigantados. Contra el conjunto alemán ya tuvo algunos minutos en los que rozó el gol, pero ante el Huesca, y estrenando titularidad, ha dejado su primer gran tanto con la camiseta blanca, el segundo en su cuenta desde que fichara por el Real Madrid y tras 392 días de sequía.

Con un movimiento de pura clase, recibió un balón en tres cuartos de campo. Control marca de la casa para darse la vuelta, encarar la defensa del Huesca y sacar un latigazo de zurda absolutamente espectacular. Nadie lo esperaba en el Alfredo Di Stéfano porque el Madrid no había conseguido crear excesivo peligro hasta ese momento, pero así son los genios.

El gol encarriló la victoria del Real Madrid, que terminó superando a su rival por 4-1 con un doblete de Benzema y un bonito gol de Fede Valverde. Sin embargo, la nota positiva del partido la había puesto Eden Hazard. Un golazo increíble y unos minutos que sirven para ilusionar a la afición, a sus compañeros y a él mismo, que se muere por cumplir su gran sueño, triunfar con la camiseta del Real Madrid.

