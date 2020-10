Valverde: "En el Madrid lo importante es ganar"

Fede Valverde fue uno de los goleadores en la victoria del Real Madrid ante el Huesca. Este sábado 31 de octubre, los blancos recibieron en el Di Stéfano al conjunto oscense después de empatar el pasado martes ante el Borussia Mönchengladbach en la Champions League.

El centrocampista habló nada más acabar el encuentro ante el micrófono de Movistar Plus. 'El Pajarito' no ocultó su alegría por el gol y la victoria de los suyos: "Contento, sí la verdad. Cuando uno trabaja y a veces no se dan los resultados como uno quiere, hay que seguir trabajando y hoy lo hemos hecho bien".

"Siempre con una victoria uno empieza a trabajar más positivo, pero entre semana tenemos otro partido importante. Puede ser... uno jugando en este equipo tiene que ganar siempre. A veces las cosas no salen como uno realmente quiere, pero hay que seguir trabajando como equipo y esto nos ayuda bastante", añadió el charrúa.

Lo importante es ganar

Después también compareció ante las cámaras de Realmadrid TV. Para los medios del club, Fede Valverde afirmó que lo realmente "importante" en el equipo merengue es conseguir la victoria: "Lo importante es ganar, aunque a veces el rendimiento no es el que uno quiere. Pero hoy hemos conseguido ganar y en casa".

Fede Valverde celebra su gol al Huesca con sus compañeros del Real Madrid REUTERS

El internacional uruguayo comentó también que trabajan día a día para contrarrestar esos momentos en los que no tienen el balón y deben recuperarlo cuanto antes: "Lo trabajamos, estamos atentos cuando perdemos el balón para presionar al instante. Trabajamos bien y creo que hemos hecho buen trabajo presionando sin balón. Y hemos trabajado bien con balón".

Objetivo personal

Un gol más a su casillero en esta temporada 2020/2021 y un dato llamativo: cada uno de los goles que ha marcado Fede Valverde este curso, van tres, han sido a pase del mismo futbolista, Karim Benzema. Nada más escucharlo, el mediocentro se echó a reir y aseguró que "lo más importante es la victoria".

Antes de finalizar, el futbolista charrúa también tuvo tiempo de señalar cuál es su objetivo personal en el equipo blanco, que no es otro que demostrar en cada partido que está "capacitado" para defender el escudo madridista: "Seguir mejorando y demostrando que estoy capacitado para jugar en el Real Madrid. También que estoy agradecido de jugar en este equipo". Fede Valverde continúa con su ascensión y parece que todavía no se ve su techo.

