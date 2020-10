Richarlison responde a Benzema por la polémica con Vinicius: incendio en Brasil

La 'cazada' a Karim Benzema y Ferland Mendy hablando sobre Vinicius en el descanso del partido del martes sigue coleando. Si bien dentro del Real Madrid no le dan importancia y en los entornos del delantero galo y del brasileño lo ven como algo natural dentro de un vestuario, entre los aficionados sigue dando de qué hablar. Sobre todo en Brasil, donde muchos han salido en defensa de su jugador.

Los medios de comunicación se han llenado de ataques hacia Benzema: "Fue antiético y cobarde, fue ridículo y lamentable", dijo el periodista Marcio Spimpolo sobre el '9' del Real Madrid en la radio Jovem Pan. No fue la única crítica hacia Benzema, al que las redes sociales también se le inundaron de mensajes de compatriotas de Vinicius.

Solo hay que echar un vistazo a las interacciones de la publicación que subió Benzema en su cuenta de Instagram tras el partido contra el Mönchengladbach. Los comentarios de unos pocos miles como acostumbra en sus fotos pasaron a 90.000 en este caso, siendo la mayoría de ellos brasileños que salieron a defender a Vinicius del 'ataque' de su compañero de equipo.

Lo curioso es que entre esos comentarios hay uno que pertenece a un internacional de la selección brasileña, Richarlison. El delantero del Everton, que en la Canarinha es de los que más grupo suele hacer, respondió también a Benzema por las palabras que salieron a la luz sobre su compañero de selección. "Tropa do Vini malvadeza", escribió. Traducido viene a ser algo así como que no se juega con la "tropa de Vini", en referencia a la avalancha de mensajes de brasileños en la cuenta de Benzema.

Desde Brasil sigue las críticas a Benzema por su charla con Mendy. "A mí me pareció muy feo el gesto de Benzema porque lo hace delante de Vini en un idioma que él sabe que el brasileño no comprende. Es una actitud baja y cobarde", afirmó también Camila Carelli, periodista de Radio Globo, tal y como recoge el diario AS.

"Fue una traición de un jugador que tiene histórico marcado por el caso de chantaje con Valbuena. Benzema faltó al respeto a Vini y a Zidane, que es el responsable de alinear el equipo de la forma que él mejor entiende. Lo que pasó fue vergonzoso", decía Cosme Rímoli, del portal R7.

Por el momento, ni Benzema ni Vinicius se han pronunciado en público sobre la polémica. El delantero francés mandó una indirecta a sus críticos, pero eso es todo. La 'cazada' en Alemania se va haciendo bola, aunque Vini siempre ha hecho gala de su admiración hacia Benzema y de lo mucho que le ha ayudado en su adaptación al Madrid.

