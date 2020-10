La 'piña' del Real Madrid: Zidane mantiene el vestuario unido y sin malos rollos

Las últimas jornadas del Real Madrid no han sido nada tranquilas. El equipo entrenado por Zidane atravesó momentos complicados tras una derrota en La Liga ante el Cádiz y otra ante el Shakhtar. Justo antes de El Clásico, el cuadro blanco se estancaba y mostraba su peor versión. Sin embargo, fue llegar el duelo estrella ante el Barcelona y se sacó el juego que hizo campeón del campeonato doméstico al equipo merengue la temporada pasada.

De nuevo, los de Zidane tenían una cita con la Champions para seguir con su buena racha. La victoria ante el máximo rival debía servir como revulsivo. Pero, a pesar del buen juego, el gol no terminó de llegar y el Borussia sorprendió. El cuadro alemán se colocó con 2-0 y el Madrid sacó el espíritu de remontada para empatar a dos sobre la bocina. Un resultado que, dentro de lo que cabe, fue positivo.

Los resultados deportivos estaban marcando la actualidad del Madrid, pero unas imágenes publicadas tras el duelo de Champions han sido el último foco en el que se ha situado el Real Madrid. Unas palabras de Benzema que, supuestamente, iban dirigidas a la actitud de Vinicius. Un nuevo tema sobre el que la polémica se ha amontonado en las últimas horas.

A pesar de los titulares y noticias, de las declaraciones y las guerras dialécticas, el Real Madrid ha vuelto a su día a día habitual en el entrenamiento. Y lo ha hecho sin ninguna división, porque no existe. El vestuario de Zidane es una piña inamovible como lo ha sido desde que llegó el francés. El 'caso Vinicius' no ha generado fricciones y el ambiente que se respira sigue siendo placentero.

Benzema-Vinicius, caso cerrado

El delantero francés fue captado por las cámaras hablando con Mendy. Su compañero, amigo y compatriota en el Real Madrid. Ambos mantuvieron un intercambio de palabras antes de saltar al césped para disputar la segunda mitad. Y, según algunas informaciones publicadas, Benzema pedía al defensa no pasársela a Vinicius. "No juegues con él", habría espetado Karim.

Benzema y Modric celebran el gol del Real Madrid ante el Borussia Mönchengladbach en la Champions League

La polémica era evidente. El caso no había hecho más que empezar y en las últimas horas se han sumado numerosos testimonios. También de gente cercana a Vinicius, que ha defendido a su compañero tras las supuestas palabras de Benzema.

Sin embargo, la situación está acabada. No hay conflicto entre Vinicius y Benzema. El francés le puso humor al asunto en redes sociales y solo hace falta ver la hemeroteca de ambos delanteros para comprobar que su conexión es total. Esta temporada están siendo determinantes y lideran la lista de goleadores del Real Madrid.

Ambos han firmado la paz, si es que era necesario, durante el último entrenamiento de los de Zidane. Han hablado, no le han dado mayor relevancia y el buen rollo ha continuado en la sesión merengue. Solo se piensa en el futuro, que es la jornada liguera.

La clave de Zidane

Las dos etapas de Zidane en el Real Madrid estarán marcadas por el éxito deportivo de su proyecto. Sin ninguna locura en el mercado de fichajes, apostando por las rotaciones y, pese a las críticas, siendo fiel a su estilo. Los resultados son evidentes y la confianza en el galo total, como se demostró en los días previos a El Clásico.

Sin embargo, todos esos aspectos positivos serían imposibles sin tener en cuenta los cimientos del francés. Zidane solo quiere que haya buen ambiente, que el vestuario sea una piña, que no haya ningún disidente. Comunión total para afrontar el duro día a día en el Real Madrid, donde las críticas y polémicas están al orden del día.

Tal y como se ha demostrado en los últimos años, en el vestuario del Real Madrid ya no hay distintos sectores de opinión. En los momentos más complicados han tirado de hermandad y las críticas o indirectas internas han sido inexistentes. No solo entre los jugadores, sino también con Zidane. El técnico ha defendido hasta a los miembros de su plantilla con los que no contaba, como Bale o James.

Zinedine Zidane da órdenes a los jugadores del Madrid ante el Borussia Moenchengladbach REUTERS

Estos dos podrían ser los dos únicos casos de excepción durante la etapa de Zidane. No mostraron su mejor cara en el Real Madrid y en muchas ocasiones quitaron protagonismo a sus compañeros por su actitud fuera del campo. Más allá del colombiano y el galés, el buen ambiente reina en la capital.

Ramos, pegamento

Otro de los factores de la unidad del Real Madrid ha sido Sergio Ramos. Escudero de Zidane en el vestuario, el capitán ha tirado de galones para fomentar la piña merengue. Cuando ha hecho falta autocrítica, él la ha liderado. Y, con su experiencia en el Madrid de los momentos más tensos, ha sabido disipar todas las polémicas en la plantilla. Sergio Ramos lidera en el campo y también de puertas hacia dentro.

