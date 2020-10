Mourinho: "Bale es un ejemplo para todo el mundo, marcó la diferencia en el Madrid"

Con el final de la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions llega el turno de la Europa League. Este jueves el Tottenham visita el Antwerp belga, aunque en la previa el nombre que más se ha pronunciado en sala de prensa no es otro que el de Gareth Bale.

El futbolista de Cardiff ya ha debutado esta temporada con los spurs y se mostró muy feliz por ello, mandando un dardo al Real Madrid al mismo tiempo: "Es una gran razón -el apoyo que tiene- por la que juego bien. Tú quieres ser querido y apreciado. Al volver aquí lo daré todo por esta camiseta".

José Mourinho se ha referido al futbolista y a lo feliz que está desde que volvió al Tottenham: "Bale está llegando. Lo puedo ver con mis propios ojos, pero los datos también lo demuestran". "Está trabajando muy duro. Creo que está encantado con el nivel de organización que tenemos en el club. Probablemente no esté acostumbrado", añadió The Special One.

Mourinho y Bale, en un partido del Tottenham Reuters

"Bale va a jugar. Tenemos no solo las sensaciones, sino los datos de que Bale está llegando. Puedo ver con mis ojos que está llegando, pero también se corrobora con los datos científicos. Está trabajando muy, muy bien. Está mejorando mucho y pienso que mañana podemos ver a Gareth a un buen nivel y ojalá que le veamos volar porque está trabajando muy duro", continuó Mourinho.

No quedaron ahí los piropos del entrenador portugués hacia el que ahora es su pupilo. "Él es un ejemplo para todo el mundo. Un tipo importante como él viajó a Burnley, se quedó en el banquillo los 90 minutos, sin jugar ninguno. Su comportamiento como hombre de equipo es increíble. Su comportamiento en el Tottenham es destacable", afirmó el luso.

Bale, una estrella

También quiso incidir en la importancia que ha tenido Gareth Bale en los triunfos del Real Madrid, en especial en las cuatro Champions League conseguidas por el equipo blanco en los últimos seis años: "Una cosa es la reputación, otra cosa son los hechos.A mí me encantaría tener su reputación y cuatro Champions. Solo tengo dos. Los hechos con Gareth son que marcó la diferencia en ese club".

Bale celebra la Champions en Kiev. Foto Twitter (@GarethBale11)

"Era un club que durante años y años, durante más de una década, estuvo sin llegar incluso a unos cuartos de final de la Champions y entonces dio un gran salto adelante con tres semifinales de Champions seguidas, y cuando él llegó ganaron 4 en 5 años", dijo un José Mourinho que continuó remarcando que a él no le importa la reputación, sino los hechos.

"Para mí, estos son los hechos. La reputación no es importante para mí. Los hechos son importantes. Él marcó una gran diferencia en el club. Yo solo puedo hablar sobre él con nosotros. Y él con nosotros es fascinante", finalizo Mourinho, quien es un gran admirador de Bale desde hace años, ya que no solo le quiso para su Real Madrid, sino también cuando entrenó al Manchester United.

[Más información - Mourinho: "Bale ha cambiado desde 2013, es un futbolista diferente"]