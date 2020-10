Maradona pone un 'pero' a Kylian Mbappé: "Es un jugador fantástico..."

Kylian Mbappé está considerado como uno de los mejores futbolistas jóvenes del mundo, sino el número uno. Sin embargo, Diego Armando Maradona pone un 'pero' al delantero del Paris Saint-Germain. Un 'pero' que viene acompañado de un consejo del astro argentino.

Con motivo de su 60 cumpleaños, France Football dedica un número especial a la leyenda del fútbol. Algunos pasajes del reportaje han sido desvelados a cuentagotas y ahora llega esta declaración sobre el internacional galo. "Es un jugador fantástico, pero sigue siendo joven", comenta Maradona.

Al mismo tiempo, le da un consejo de cara al futuro: "Tiene que jugar muchos encuentros en todas las competiciones para seguir creciendo y debe estar atento a aquellos defensas que pueden masacrarle la rodilla", dice 'El Pelusa', quien recuerda la entrada que le hizo Goikoetxea en 1983 cuando jugaba en el Barcelona.

Diego Armando Maradona, en una fotografía reciente EFE

Maradona también reconoce que la "progresión" de Mbappé "está siendo muy rápida". El delantero ya ha conseguido ganar un Mundial con la selección de Francia, aunque todavía tiene la 'espinita' de no haber conquistado una Champions League, ya que cayó en la última final ante el Bayern Múnich.

Cerca del Marsella

También revela el argentino que estuvo muy cerca de firmar con el Olympique de Marsella en el año 1989: "Contactaron conmigo para doblarme el salario. Yo estaba en el Nápoles, le dije al presidente que me dejara ir y él me aseguró que si ganábamos la UEFA me permitiría marcharme. Así que el día que la ganamos fui a su despacho y le dije que me iba, pero se echó atrás y no me dejó irme".

El futuro de Mbappé

En lo que se refiere al delantero del PSG, desde Francia se mantiene que el deseo del futbolista es el de salir del Parque de los Príncipes el próximo verano. Su contrato con la entidad parisina finaliza en junio de 2022 y aunque su club le ha intentado seducir con ofertas de renovación de lo más suculentas, Mbappé las ha ido rechazando.

El delantero francés Kylian Mbappé Reuters

El ariete quiere recalar en el Real Madrid y desde el Santiago Bernabéu se le coloca en lo más alto de la agenda blanca. Desde que militó en las filas del Mónaco, Kylian Mbappé ha sido fuertemente vinculado con la entidad española, pero aquel verano de 2017 prefirió continuar en Francia y fichar por el Paris Saint-Germain.

Ahora considera que ha llegado el momento de cambiar y de presentarse ante el gran desafío de su carrera. Desde que explotase con 17 años, el delantero no ha hecho más que crecer y se considera que puede ser el gran relevo de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, el galáctico de la próxima década.

En el Real Madrid permanecen atentos a la situación. Mantienen buenas relaciones con el PSG y este verano de 2021 podría ser el definitivo. Aunque los blancos no están solos, el Liverpool es el principal rival para hacerse con los servicios de Mbappé. Los reds están dispuestos a prescindir de una de sus actuales estrellas para hacer sitio a un Kylian que tiene como prioridad al trece veces campeón de Europa.

