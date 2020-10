Isco, desaparecido: sin protagonismo y con un futuro en duda

Isco ha desaparecido de los planes de Zidane en este inicio de temporada. Ha jugado 147 minutos, repartidos en cuatro partidos. Llamativo fue lo sucedido frente al Levante, encuentro en el cual solo disputó un minuto. Ante el Shakhtar Donetsk y el Borussia Mönchengladbach no estuvo ni en el once titular y tampoco fue uno de los recambios, pese a lo cuesta arriba que se pusieron ambos partidos.

Tampoco participó en El Clásico. Asensio, Rodrygo, Vinicius o Lucas Vázquez han sido de la partida antes que él. También lo fue Hazard el pasado miércoles, pese a que el belga volvía de una lesión y se estrenaba en la 2020/2021. La situación del malagueño es cada vez más complicada y es que no juega desde el pasado 17 de octubre frente al Cádiz, duelo en el que jugó 45 minutos.

Frente al conjunto amarillo quedó señalado. Se fue en el descanso porque durante la primera mitad no aportó absolutamente nada al juego del equipo. Y desde entonces no ha vuelto a pisar un terreno de juego. Ni en La Liga ni en la Champions League, su sitio habitual en estos tres últimos encuentros que ha disputado el Real Madrid ha sido el banquillo.

Isco y Zidane EFE

Ya la pasada temporada, en el tramo final de la 2019/2020, el mediapunta andaluz fue perdiendo protagonismo. Pero en este inicio de curso las cosas han ido de mal en peor para él. Incluso fue cazado rajando de su situación actual: "Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o en el 60 de partido, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80".

Sobre esto fue preguntado Zidane, pero el francés no se metió en polémicas con el rol de Isco: "Es ambición, él quiere jugar, como todos los jugadores. El tema de sacarlo... Los jugadores quieren siempre jugar y están siempre ahí. Pero no depende de ellos, ellos lo que tienen que hacer es estar listos y preparados para jugar. Es algo que ha pasado siempre en este equipo. Yo creo que todos están listos para jugar, pero soy yo el que tiene que sacar un once y hacer los cambios".

Un futuro incierto

El '22' blanco ha pasado de ser uno de los comodines de Zidane al último de la fila. El técnico francés quita hierro al asunto y asegura que como todos los años, cada uno de sus jugadores serán importante a lo largo de la temporada. Pero no deja de llamar la atención que el de Arroyo de la Miel no haya sido elegido en ninguno de los duelos de Champions, así como tampoco frente al Barcelona.

Isco durante un entrenamiento del Real Madrid

Ante el Huesca espera tener una nueva oportunidad, aunque lo cierto es que en los partidos que ha disputado en este inicio de temporada tampoco ha demostrado estar a su mejor nivel. Esta situación se complica todavía más al mirar hacia el futuro. El malagueño acaba contrato en 2022 y el próximo verano puede ser el definitivo para su adiós al Santiago Bernabéu.

Durante los últimos años, el Manchester City ha estado interesado en él, pero mucho tiene que ver que Guardiola sea el dirigente de los skyblues, cosa que podría cambiar la próxima campaña. En Italia también ha tenido y tiene buen cartel, e incluso se llegó a hablar en su día de la opción del PSG para el malagueño.

A día de hoy, su continuidad en el Real Madrid parece complicada, pero Isco sabe que debe ganarse un puesto y cambiar la actual dinámica, si no quiere perderse la Eurocopa que se disputa entre los meses de junio y julio de 2021. De continuar sin tener minutos importantes, Luis Enrique no le incluirá en la lista definitiva. El futuro de Isco peligra no solo en la casa blanca, sino también en la Selección.

