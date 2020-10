De Hazard a Vinicius: las claves del Real Madrid para resucitar

El Real Madrid sacó un empate milagroso en Alemania que casi sabe a victoria. No es un resultado positivo, pero sí deja algunas conclusiones buenas sobre las que construir una línea a seguir. Lo más negativo es la falta de gol, que deja mal parado sobre todo a Vinicius. Pero el Madrid volvió a resucitar y demostró que sigue teniendo ese espíritu que ha acompañado siempre al club y que muchos creyeron que había desaparecido.

También volvió Hazard y dejó buenas sensaciones. El equipo mejoró con él. Asensio sigue yendo a más y los Ramos, Modric, Valverde, Benzema y Casemiro -estos dos últimos, autores de los goles en el 87' y 93'- enseñan el corazón que tiene todavía este vestuario.

Conclusiones positivas

El Madrid nunca muere

Pasó en la previa de El Clásico tras perder contra Cádiz y Shakhtar y volvió a pasar en Alemania cuando iba 2-0 por debajo en el marcador. Al Real Madrid nunca se le puede dar por muerto y, aunque en estos momentos pase por dificultades en su fútbol, hace falta mucho para enterrar al campeón de las 13 'Orejonas'.

El empate no es suficiente pero por cómo se logró sabe a victoria. Hacía cuatro años que el Madrid no tenía una de estas noches europeas que siempre dan un impulso. Volvió a salir la garra del club blanco y tras un segundo aviso en Champions debería quedarse para hacer los deberes.

El carácter no se pierde

Siguiendo el hilo, el Madrid podrá no jugar tan bien como otras veces pero no ha perdido el espíritu que acompaña a la entidad a lo largo de su historia. Ya están ahí los Sergio Ramos, Casemiro, Benzema, Modric y otros no tan experimentados como Fede Valverde para tirar de orgullo y sacar adelante un partido cuando ya parecía imposible hacerlo.

El Madrid es corazón y tiene un grupo de jugadores que va sobrado de ello. Es la base sobre la que construir el destino de esta temporada y comenzar a buscar las razones de los pinchazos para dar un paso adelante. Zidane no quiso decir espíritu ni fe, pero dejó otra palabra importante: "trabajo".

Hazard, en su estreno en la temporada 2020/2021 con el Real Madrid

Hazard vuelve, Asensio mejora

Lo que se vio en el campo en Alemania fue un buen Madrid. Llevó el peso del partido, pero no estuvo acertado de cara a portería. Aún así se pueden sacar en positivo varios aspectos o, mejor dicho, varios nombres que pueden ilusionar para el futuro próximo. Son Eden Hazard y Marco Asensio.

Hazard volvió y lo intentó desde el primer minuto en el que salió al campo. Con él se ve otro Madrid arriba y los compañeros se crecen a su lado. Por su lado, Asensio -pese a las críticas injustas que recibió- sigue yendo a mejor. El balear tiene más confianza y tras otra titularidad sigue mirando hacia arriba. Ellos dos, sumados a Odegaard cuando vuelva, pueden dar al Real Madrid el impulso que necesita en su fútbol.

Conclusiones negativas

Fallos a portería

Todo el mundo lo vio y si alguien tenía dudas se le disiparon con el partido de ayer. El Madrid tiene un problema con el gol. Otro partido más en los que a los chicos de Zidane se les atascó el gatillo de cara a portería. Falta una referencia goleadora y por algo se sigue mencionando más de dos años después de su salida a Cristiano Ronaldo.

En Alemania fue escandaloso. El Madrid hizo 21 disparos y solo seis de ellos fueron a portería. Un problema con el gol que sigue creciendo a cada partido y para el que no se atisba una solución sobre un solo jugador. El gol en el Madrid tiene que ser cuestión de todos.

Benzema y Mendy

El 'caso Vinicius'

El que sale más escaldado de la falta de gol es Vinicius. Quizás porque ha ocupado la banda que antes era de Cristiano y, sin Hazard, ha caído demasiada responsabilidad sobre sus hombros. Pero el brasileño sigue negado de cara a puerta y se vio en el 49' cuando envió casi a corner un regalo que le había dejado Valverde. Vini tenía la obligación de meterlo y falló.

La supuesta 'cazada' de Benzema en el descanso hablando de él no ayuda, pero Vinicius ha dado un paso atrás con El Clásico y el partido contra el Borussia. Ahora vuelve Hazard y le costará más entrar. Eso sí, ya no tendrá tanta carga y podrá dedicarse a seguir mejorando que, seguramente, es lo que le toca a un chico de 20 años.

Sin margen en Champions

La otra nota negativa es el horizonte que deja este resultado al Madrid. Suma una derrota y un empate en sus dos primeros compromisos de la fase de grupos y es, ahora mismo, el colista del suyo. Solo suma un punto y por delante tiene cuatro partidos en los que tiene poco margen para volver a fallar.

Las cuentas son claras, el Madrid necesita mínimo 9 puntos de 12 posibles para evitar caer eliminado por primera vez en su historia en la fase de grupos de la Champions League. El siguiente rival será el más difícil de todos, el Inter de Milán.

