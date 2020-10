El detalle que provoca el enfado de Sergio Ramos: "Hay que echarlo..."

El Real Madrid hizo una demostración de casta y coraje ante el Borussia Monchengladbach para sacar adelante un partido que al minuto 86 perdían por 2-0. Los merengues se volvieron a ver sorprendidos en la Champions League y, aunque no hicieron un mal partido, encajaron dos goles en dos errores que les podrían haber costado un problema muy serio. Sergio Ramos surgió como atacante para darle la vuelta al encuentro y empatar a dos finalmente.

El de Camas fue protagonista en la previa del encuentro por una cuestión que provocó su enfado. Los de Zinedine Zidane estrenaron en el último entrenamiento la nueva equipación de entrenamiento: motivos naranjas y beige, un cuello largo y las listas de las mangas solo hasta el codo. Una cuestión que no pasó desapercibida para un gran amante de la moda como es el capitán del Real Madrid y que comentó con Luka Modric durante esa sesión de preparación.

"Hay que echar al que ha diseñado la ropa, hay que echarlo. Los colores y los cuellos de cura, no veas", espetó el jugador merengue. Ramos no se veía demasiado bien con los colores y esta nueva equipación, algo que provocó las risas del croata. No estaba muy conforme con este cambio de la marca Adidas para los partidos europeos de la temporada.

"Hay que echar al que ha diseñado la ropa; los cuellos de cura y los colores no veas...", a @SergioRamos no le ha gustado mucho la nueva equipación de entrenamiento https://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/Mf9LIsIkjC — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) October 27, 2020

Será la equipación que llevarán los jugadores cuando hagan la última sesión preparatoria de los encuentros de Champions. Durante el resto de la temporada disfrutarán de las que ya se habían visto hasta ahora. De hecho, Zidane y Kroos salieron a rueda de prensa con el chándal al completo como parte del marketing previsto con esta prenda.

