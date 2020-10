Benzema y Vinicius, una "conexión especial": la verdad sobre su relación y su otra discusión

Las palabras de Karim Benzema sobre Vinicius mientras hablaba con Ferland Mendy han generado un gran revuelo. El delantero francés dialogaba durante el descanso del partido contra el Borussia Mönchengladbach con su compatriota y la cadena Telefoot 'cazó' el momento en el que, supuestamente, se referían al partido del brasileño, que no tuvo su mejor día sobre el terreno de juego.

La escena tuvo lugar en el túnel de vestuarios durante el descanso. Benzema, seguramente enfadado por el partido que iba 1-0 en contra, atizó a su compañero con estas palabras: "Él hace lo que quiere. No juegues con él hermano. Juega contra nosotros". Un discurso muy duro, fruto de la frustración del momento. Un día después es de lo que más se habla tras el partido, criticando a Benzema por lo que dijo.

Al respecto no han hablado ni Benzema ni Vinicius, aunque es difícil imaginar que las cosas no estén bien entre ambos por la relación que han tenido desde la llegada del brasileño al Real Madrid en verano de 2018. Y es que Benzema, tercer capitán del Madrid desde la salida de Cristiano Ronaldo aquel mismo verano, hizo de 'padrino' de Vinicius en el club desde su llegada de Brasil cuando solo tenía 18 años.

Benzema y Vinicius siempre han tenido una conexión especial. En los primeros entrenamientos de la era Lopetegui, a Benzema se le vio muy encima de un Vinicius que fue muy bien recibido también por el clan brasileño (Marcelo, Casemiro...) y varios jugadores de la cantera. Una relación casi de profesor - alumno de la cual Vinicius ha hablado en más de una ocasión.

Retrocediendo en el tiempo, en aquella temporada 2018/2019, Vinicius ya habló en público de lo especial que era jugar con Benzema. Solari estaba al frente del equipo y eran aquellos primeros momentos en los que Vinicius empezaba a brillar en el primer equipo. Un 27 de enero de 2019 recalcó lo "fácil" que era jugar al lado de un "jugador increíble" como era Benzema. Aquel día el brasileño dio su primera asistencia al '9' del Real Madrid.

Con Vinicius ya asentado entre los 'mayores', su relación se hizo más fuerte. Y dan fe de ello las redes sociales de ambos jugadores. Solo hay que echar un vistazo a los perfiles de Benzema y Vinicius para encontrar varias publicaciones juntos mostrando al mundo el afecto que tienen el uno del otro. La admiración de Vinicius por Benzema y el cariño del '9' al ahora '20' del Real Madrid.

En el último año, Vinicius ha hablado más en profundidad de su relación con Benzema: "Con Karim (Benzema) siento que tengo una conexión especial y aprendo de él. Antes de los partidos habla conmigo y me dice lo que tengo que hacer para el equipo", decía el 5 de noviembre de 2019.

Karim Benzema es el que más me ha ayudado. Me ha ayudado desde el primer día Vinicius Jr, sobre Benzema (marzo de 2020)

Y en este 2020, en una entrevista para FourFourTwo, Vinicius habló extensamente sobre esa 'conexión especial': "Karim Benzema es el que más me ha ayudado. Me ha ayudado desde el primer día, dándome consejos de cómo tomar las mejores decisiones y siempre que jugamos juntos me dice que me relaje y me concentre".

Ver esta publicación en Instagram With the crack Una publicación compartida de Karim Benzema (@karimbenzema) el 29 Mar, 2019 a las 4:53 PDT

"Es un privilegio aprender de él", admitía entonces. Recordó también lo que ocurrió en un derbi: "Fue en un derbi frente al Atlético, después de perder un balón que acabó en gol -de Griezmann, polémico por una presunta falta de Correa sobre Vinicius- me dijo que cambiásemos la posición unos minutos, que así tocaba menos el balón un rato y ganaba confianza para volver a centrarme en el partido. Y funcionó", contó.

El otro enfado de Benzema

Benzema siempre ha guiado y ha estado muy encima de Vinicius desde que este llegara al Madrid. Tampoco es la primera vez que Karim pierde los nervios por el brasileño en un partido. "Levanta la cabeza", le decía en repetidas ocasiones el francés a su compañero el pasado 7 de diciembre durante un partido contra el Espanyol. Todo quedó en una mera anécdota.

Hasta en las mejores familias hay roces de vez en cuando y esa es la sensación que deja la escena de Benzema y Mendy sobre Vinicius. Y no hay que olvidar que a los tres se les vio hablando en el terreno de juego nada más salir por el túnel de vestuarios tras el descanso. Como compañeros. Sin un reproche al brasileño más allá de lo que puede ocurrir dentro de un vestuario. De lo que hablaron ahí no se conoce ningún detalle.

