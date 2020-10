Vinicius y Asensio, en el once titular del Real Madrid ante el Gladbach

Vuelve la Champions League. No hay lugar para el descanso en el fútbol continental al más alto nivel, en una temporada que comenzó más tarde de lo habitual por la crisis de la Covid-19. Así las cosas, seis días después de caer frente al Shakhtar Donetsk, el Real Madrid tiene la oportunidad de redimirse en la competición europea frente al Borussia Mönchengladbach.

Para este duelo en el Borussia Park, Zinedine Zidane ha recuperado a Eden Hazard, aunque el belga no forma parte del once inicial. El '7' blanco se ha recuperado de sus molestias antes de lo esperado, ya que se prevía que no volviese a estar junto al resto del equipo hasta pasado el parón de selecciones de noviembre.

El que sí está en el equipo titular del Real Madrid es Vinicius Júnior. Repite el joven extremo brasileño después de ser de la partida también el pasado sábado en El Clásico. El ex del Flamengo se ha convertido en una pieza fundamental del conjunto merengue en este inicio de temporada y a estas alturas del curso es el máximo goleador madridista entre todas las competiciones.

Junto a Vinicius forman en el tridente atacante Marco Asensio y Karim Benzema. El trío parece hacerse fuerte como alternativa en partidos importantes a la espera del regreso de Eden Hazard al once titular. Otra vez se quedan fuera así los Jovic, Rodrygo, Isco y compañía, quienes deberán esperar una oportunidad desde el banquillo en el Borussia Park.

En el centro del campo descansa Luka Modric. El centrocampista croata lleva dos partidos consecutivos viendo puerta, pero se queda en el banquillo a la espera de lo que vaya aconteciendo en el césped, de no ser necesario, podría incluso gozar de un partido de descanso. En la medular están así Casemiro, Fede Valverde y Toni Kroos, quien ya fue protagonista en la previa al comparecer ante los medios de comunicación.

También hay novedades en la defensa. Lucas Vázquez ocupa el lateral derecho. Su buen desempeño en El Clásico, después de ingresar en el terreno de juego sustituyendo a Nacho, ha provocado que le gane la partida a un Militao que vuelve a ser suplente.

El de Curtis se ha reinventado para seguir siendo importante y parece que lo está consiguiendo desde la posición de lateral derecho, dado que tanto Dani Carvajal como Álvaro Odriozola continúan de baja, y a ellos se sumó el pasado fin de semana Nacho Fernández. El resto de la defensa la forman Sergio Ramos y Raphaël Varane, como pareja de centrales, y Ferland Mendy, en el lateral izquierdo. En portería, como siempre, el innegociable Thibaut Courtois.

Once del Real Madrid

Los once futbolistas elegidos por Zinedine Zidane para enfrentarse al Borussia Mönchengladbach, en partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League, son: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Benzema y Vinicius.

