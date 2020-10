Rami ve a Mbappé fuera del PSG: "Creo que lo tiene hecho con el Real Madrid"

Mbappé, la renovación con el PSG y el interés del Real Madrid. Las tres partes de la ecuación van a ser protagonistas de aquí al próximo verano por el futuro del delantero francés. Asentado ya entre los mejores futbolistas del mundo, pese a tener 21 años, lo que ocurra con la carrera deportiva de Kylian durante estos meses va a ser la comidilla en el mundo del fútbol.

¿Renovará Mbappé con el PSG? ¿Podrá salir en verano de 2021 si no firma un nuevo contrato? ¿Cuándo moverá ficha el Real Madrid? Son muchas las preguntas que todo el mundo se hace y pocas certezas en estos momentos más allá de que Mbappé, por ahora, no parece interesado en sentarse a hablar de una ampliación de su contrato con el equipo del Parque de los Príncipes, que acaba en junio de 2022.

En Francia aseguran que el PSG, de momento, solo tiene la negativa de Mbappé para renovar y eso sigue generando multitud de rumores y opiniones. Uno de los que ha hablado tras la noticia de L'Équipe ha sido Adil Rami, exinternacional francés y exjugador del Sevilla entre otros equipos. Ahora colabora en el programa de radio Top of the Foot de RMC Sport y ha dicho esto de Mbappé:

"Creo que está hecho (con el Real Madrid), sobre todo porque no avanza en las discusiones (para renovar con el PSG). Da la impresión de que le molesta hablar de ello, no habla de ello con el club, su séquito. Y desde el momento en que le molesta, es porque no quiere saber nada", asegura Rami sobre el futuro de Mbappé.

Kylian Mbappé frente a Axel Tuanzebe en el PSG - Manchester United de Champions League REUTERS

Mbappé lo tendría hecho con el Real Madrid, según el exfutbolista galo. "Su futuro está planeado y es triste para los parisinos, incluso para la Ligue 1. Amo a este jugador", añadió en su intervención hablando del futuro de su compatriota.

El más rápido de la Champions

El francés Kylian Mbappe, delantero del París Saint Germain, fue el jugador que protagonizó el esprint más rápido en la Champions League 2019/2020, según el informe técnico hecho público por la UEFA.

Mbappé corrió a una velocidad de 33,98 km/h en el minuto 73 de la final ante el Bayern Múnich. Le siguen en esta lista Lukas Klostermann (Leipzig, 33,82 ante PSG), Hans Hateboer (Atalanta, 33,71 ante PSG), Achraf Hakimi (Dortmund, 33,46, ante PSG) y Alphonso Davies (Bayern, 33,37, ante PSG).

