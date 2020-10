El Real Madrid ya sabe qué competencia tiene por el fichaje de Haaland

Que Erling Haaland es uno de los nombres que figuran en rojo en la agenda del Real Madrid no es ninguna noticia de última hora. El delantero noruego lleva siendo vinculado con el conjunto blanco desde hace ya un año y se espera que más pronto que tarde acabe recalando en el Santiago Bernabéu.

El propio Zinedine Zidane habló del talentoso delantero del Borussia Dortmund este mismo mes de octubre. "Haaland no es mi jugador, pero es bueno; ¡qué voy a decir!", dijo un técnico galo que también fue preguntado por Kylian Mbappé: "Hay muchos rumores en torno al Real Madrid y no hablo en concreto a Mbappé. Todo lo que se pueda decir no influye en el vestuario".

El vestuario del Real Madrid vio como ningún jugador llegaba a lo largo del pasado verano, sin contar, claro, a los cedidos que regresaron porque tenían un hueco en el plantel de Zizou, como son Lunin, Odriozola y Odegaard. Sin fichajes, pero mirando el mercado y los posibles movimientos para el futuro.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund en la temporada 2020/2021 Reuters

Ahí es donde entra en juego el nombre del nórdico, quien tiene contrato con el Borussia Dortmund y ya ha asegurado que sus planes inmediatos pasan por seguir en el conjunto aurinegro.

