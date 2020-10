Nacho Fernández no jugará hasta después del parón de selecciones

Nacho Fernández se ha sometido este lunes a las pruebas pertinentes, concretamente una resonancia magnética, para conocer el alcance de la lesión que se produjo durante el transcurso de El Clásico de este pasado sábado donde el Real Madrid se impuso al Barça. El defensa tenía problemas en el cuádriceps de la pierna derecha que se han confirmado. El canterano estará fuera hasta después del parón de selecciones de noviembre y no estará disponible para los próximos cuatro partidos.

Le tocó hacer de lateral derecho por las bajas de Dani Carvajal y Álvaro Odriozola. Ambos no están aún recuperados de sus problemas físicos, por lo que Lucas Vázquez, que le sustituyó en el Camp Nou, tendrá que hacer de lateral este martes en la primera salida del equipo en Champions League ante el Borussia Monchengladbach. En cualquier caso, Zidane se lleva también al joven Sergio Santos del Castilla para paliar cualquier otro tipo de problema físico.

Se complica la situación en esa posición donde la mala suerte en forma de lesión se está cebando con los jugadores que suelen ocupar ese puesto. Los buenos minutos del '17' del Real Madrid ante el conjunto culé tranquilizan a Zidane, pero no hay que olvidar que no es su posición y es un partido clave. La derrota ante el Shakhtar, en la que el técnico francés probó en esa posición a Ferland Mendy, no da margen en la competición fetiche de los blancos.

Nacho Fernández supera a Jordi Alba en El Clásico del Camp Nou LaLiga

La expedición viajó este lunes a Alemania por la mañana. Los 19 convocados harán por la tarde el último entrenamiento antes del choque frente a los germanos de este martes a las 21:00 horas. La gran novedad ha sido la incursión de Eden Hazard en la convocatoria, donde el belga no tiene previsto ser titular y, quizá, tampoco jugar. El plan con el extremo es ser muy cautos para prevenir cualquier otro tipo de problema que le siga obligando a no haber debutado a estas alturas del año.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.