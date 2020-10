Kroos quiere retirarse en el Real Madrid: "Mi idea es terminar mi carrera aquí"

Del Bayern Múnich al Real Madrid fue el camino que recorrió Toni Kroos allá por el verano de 2014. El futbolista germano decidió que lo mejor para su carrera era cambiar de aires y desde entonces viste la elástica blanca, una camiseta con la que piensa acabar su carrera, tal y como ha asegurado él mismo de forma pública.

Fue en la rueda de prensa previa al duelo entre el conjunto merengue y el Borussia Mönchengladbach en tierras alemanas, donde el centrocampista sentenció que aunque siempre le "gusta volver a Alemania", su idea para poner el broche de oro a su carrera es colgar las botas en el Santiago Bernabéu.

"Bueno, siempre me gusta volver a Alemania, es mi país y es mi idioma. Es más fácil para mí. Pero siempre he dicho que disfruto mucho en el Real Madrid y me gusta mucho Madrid, estoy feliz aquí. Mi idea es terminar mi carrera aquí. Claro que ha habido ofertas en estos seis años, pero estoy feliz en el Real Madrid y nunca las he escuchado. Quiero acabar aquí", dijo Toni Kroos en rueda de prensa.

Rueda de prensa de Toni Kroos previa al Borussia Mönchengladbach - Real Madrid de la Champions League

El futbolista germano no es la primera vez que deja entrever que su deseo es finalizar su etapa como jugador en el Real Madrid, pero ahora lo ha repetido y eso que su actual contrato con la entidad merengue no finaliza hasta el mes de junio del año 2023. Es decir, todavía tiene contrato por esta temporada y otras dos más.

La última renovación del internacional alemán con el Real Madrid se firmó en el año 2019. Precisamente, por aquel entonces se criticó mucho esta prolongación del acuerdo entre ambas partes debido a que la temporada 2018/2019 había sido muy complicado y el jugador, de forma individual, no había cuajado un buen curso.

Indiscutible

Desde su llegada a la casa blanca, el centrocampista ha sido innegociable. Aterrizó en el Santiago Bernabéu como campeón del mundo con la selección de Alemania y pronto demostró el porqué se le había fichado. De hecho, llegó a precio de ganga. 25 millones de euros tuvieron que desembolsar en Concha Espina por hacerse con sus servicios, ya que él se había negado a renovar con el Bayern de por entonces Guardiola.

Toni Kroos, durante el último Clásico entre el Real Madrid y el Barça en La Liga LaLiga

En todos estos años, Kroos ha tenido un sitio asegurado en el once titular. Junto a Casemiro y Modric ha alcanzado la excelencia, y aunque llega savia nueva representada por Fede Valverde u Odegaard, el alemán sigue siendo muy importante, algo que se ha comprobado en los últimos partidos y, en especial, en la victoria en El Clásico ante el Barcelona.

En lo que va de temporada 2020/2021, el '8' blanco ha disputado ya 323 repartidos en cinco partidos, cuatro de La Liga y uno de la Champions League. Se perdió dos encuentros por una lesión muscular, mientras que ha jugado otros dos duelos completos de esos cinco, ante Real Sociedad y frente al Barça. Hay Kroos para rato y el madridismo lo celebra.

[Más información: Kroos: "En el vestuario nunca hemos dudado de Zidane, ganamos y perdemos juntos"]