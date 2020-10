Modric: "¿Renovar con el Real Madrid? Pase lo que pase no habrá problemas"

Luka Modric fue uno de los goleadores en El Clásico celebrado en el Camp Nou este sábado, pero, además, el croata también firmó un tanto en el duelo de la Champions League ante el Shakhtar Donetsk. El '10' blanco atraviesa por un momento y sobre su presente, pasado y futuro ha hablado en una entrevista para FourFourTwo.

Fichaje por el Real Madrid

"Fue un sueño hecho realidad. Cuando me enteré de que estaban interesados en mí fue una sensación increíble. Uno de los momentos que más recuerdo fue cuando firmé el contrato, porque en ese segundo sentí que ya era realidad, que jugaría en el club más grande del mundo. Me sentí tan orgulloso y tan honrado... No te lo puedes imaginar. Al final era el reflejo de que había trabajado bien y que todo merecía la pena".

Peor fichaje del curso

"Recuerdo esa votación, pero para ser sincero, no me afectó en absoluto. Yo siempre creí en mí. Sabía que era un futbolista con capacidades para jugar en el Real Madrid, que tendría éxito y que encajaría. Esas cosas no me afectan, la verdad. Yo tenía un objetivo y no iba a permitir que habladurías me impidieran llegar a él. Nunca dejé de creer y al final, demostré mi valía".

Luka Modric celebra su gol en El Clásico de la jornada 7 de La Liga Reuters

Gol ante el United

"Fue un punto de inflexión en mi carrera en el Real Madrid. Salí durante la última media hora, jugué bien, marqué y ganamos 1-2. Después de esa noche empecé a tener más minutos y a encontrarme cada vez mejor. Pero incluso antes ya había tenido oportunidades en partidos importantes. Es verdad que nos pilló en un momento que estábamos a 7-8 puntos del Barcelona, mucha diferencia. Ese partido, por el escenario, era gigante: Old Trafford, contra el Manchester United y delante de Sir Alex, que ha escrito un prólogo en mi autobiografía. Fue un momento brillante y que me hizo despegar como futbolista en España".

Champions más especial

"Cada una es especial, pero La Décima fue impresionante. El Madrid llevaba doce años esperando y era la 10, que también es mi número favorito. Como final en la que jugásemos mejor te diría la de la Juventus en Cardiff, pero si me hablas de importancia, me quedo con La Décima. Yo di la asistencia para que Ramos empatara en el descuento... Y ese gol ya es parte de la historia del fútbol. ¡Cómo me alegro de que nos haya pasado a Sergio y a mí, porque somos muy buenos amigos! Fue un momento grandioso para el club".

Un entrenador

"He jugado con magníficos técnicos. Todos me han ayudado a crecer como jugador, pero si me haces elegir a uno, me quedo con Zidane. Mi relación con él es más especial que con cualquier otro. Hemos ganado muchísimos títulos juntos en el Real Madrid y creo que ha sido capaz de sacar mi mejor fútbol".

Relación con Zidane

"Le gusta llamarte a su oficina para decirte lo que considera que debes hacer más, cómo tienes que jugar, lo que haces bien y lo que no, corregir errores... Recuerdo, por ejemplo, una conversación que tuve con él en la que me decía que necesitaba creer más en mí mismo, que tenía potencial para ganar el Balón de Oro. Cuando mencionó aquello pensé 'vaya, nunca lo había pensado'. Y unos años después lo gané. Cuando un entrenador que acaba de llegar te dice eso, te llena de confianza y estás dispuesto a hacer de todo por él. Para nosotros, cuando entró al vestuario, fue algo único por lo que representaba y por cómo era. Tiene una personalidad muy fuerte".

Balón de Oro

"Fue un momento increíble, el mejor de mi carrera personalmente. El Balón de Oro es el mayor logro individual que existe. Y me alegró mucho que la gente me reconociera como el mejor futbolista ese año, porque cuando analizas el panorama, ya sea el premio de la UEFA, el The Best... Cualquiera donde los que votan son capitanes, jugadores y entrenadores, además de periodistas, te sientes muy orgulloso".

Luka Modric ganador del Balón de Oro REUTERS

¿Cómo te enteraste?

"France Football me había dicho 'si lo ganas, te llamaremos una semana antes'. Yo me acuerdo que aquella fecha jugábamos en la Nations League contra Inglaterra en Wembley. Al día siguiente lo tuve libre, así que decidí quedarme en Londres y descansar con mi mujer. Fue esa mañana cuando me desperté y vi que el director de France Football me estaba llamando por teléfono. No quería contestar, porque no sabía qué pensar. Te prometo que empecé a temblar, casi me puse a llorar. Le dije a mi mujer '¡Pero mira quién está llamando!' y ella me dijo '¡¡Vamos, contesta!!'. Le dije 'No, no, le llamaré yo más tarde, necesito calmarme un poco'. Al final le llamé yo y me dijo que efectivamente, había ganado el Balón de Oro. Me sentí tan feliz... Pero no podía decírselo a nadie, debía mantenerlo en secreto. Fue difícil porque quería contárselo a todo el mundo inmediatamente. Pero aguanté".

Felicitación de Cristiano

"Sí, seguíamos en contacto y cuando gané me escribió. A día de hoy seguimos en contacto. Cuando alguien como él te envía un mensaje para felicitarte, significa mucho, porque él sabe lo que es ganar, lo ha hecho muchas veces. Jugar con Cristiano en el Real Madrid fue increíble y especial. Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Era tan exigente... Durante los partidos quería que todos dieran lo mejor de sí mismos. Nos motivaba, era un líder".

Cambiar el BdO por un Mundial

"No es una pregunta en absoluto difícil, claro que sí. Los premios individuales son espectaculares, por supuesto, pero para mí las metas colectivas son más importantes, especialmente el Mundial. No hay ni un solo trofeo más importante que ese. Si pudiera cambiarlo, lo haría".

Renovación

"¡Estoy demasiado mayor para volver a los spurs -preguntado por si volvería al Tottenham para jugar con Bale-! Todavía me queda este año en el Real Madrid y después veremos qué pasa. Yo me encuentro bien y quiero seguir jugando al fútbol unos años más. ¿Dónde? Ya veremos. Para ser sincero, no he pensado mucho en ello. Estoy centrado en el Madrid y en las cosas que podemos conseguir esta temporada. Ese es mi único objetivo. Después me sentaré con la directiva y buscaremos una solución adecuada para todos. Llevo aquí ocho temporadas, ocho magníficas temporadas y he forjado una relación buenísima con todas las personas del club. Pase lo que pase, no habrá ningún problema".

[Más información - Las mejores imágenes de El Clásico de La Liga: Barcelona 1-3 Real Madrid]