Koeman, a lo Mourinho: se fue a por el árbitro al terminar El Clásico

El Barcelona achacó completamente al resultado de El Clásico la actuación arbitral. Para los culés el partido no habría acabado en derrota por 1-3 si no hubiera sido por las decisiones que tomó Juan Martínez Munuera durante el partido, concretamente en el penalti señalado sobre Sergio Ramos y que acabó con el empate en el marcador. Ronald Koeman fue el más cabreado tras el partido sobre esta cuestión y así se lo hizo saber al colegiado del encuentro.

Según enseñaron las imágenes de Movistar +, Koeman esperó al árbitro antes de que entrase en el túnel de vestuarios para recriminarle el penalti, y lo sucedido en los últimos partidos de Liga donde el Barça también se ha sentido perjudicado: "¿Para qué? ¿Para qué? Dime, ¿tú has visto las imágenes de la semana pasada contra el Getafe? ¿Dos entradas?. Solo hay VAR en contra".

Martínez Munuera no respondió a Koeman a ninguna de sus preguntas y siguió su camino hacia los túneles de vestuarios como si no hubiera sucedido absolutamente nada. El colegiado no dio bola al holandés, que quería sacarle un titular al árbitro para tratar de buscarle las vueltas ante una acción en la que la mayoría están de acuerdo sobre la idea de que es penalti.

Las capturas de la conversación de Koeman con Martínez Munuera

Desde Barcelona se ha impulsado la idea de que el partido fue un robo y el máximo exponente fue Koeman. Desde que terminó el partido hizo declaraciones incendiarias contra el arbitraje que, probablemente, le van a costar la apertura de expediente por parte de la Federación como ya le ocurrió a otros entrenadores esta temporada. Está claro que el intento del neerlandés por desviar la atención de su apuesta para el partido y centrarlo todo en la actuación arbitral no le va a salir barata.

Koeman, contra el VAR

En rueda de prensa Koeman insistió en la idea de que el arbitraje lleva perjudicándoles todo el año. "Ha influido mucho. No entiendo el VAR, creo que solo es VAR cuando es contra el Barcelona. Estos agarrones pasan siempre en el área. Llevamos cinco partidos y ninguno nos ha beneficiado. Las tarjetas de Getafe.... No nos merecemos perder así", explicó el técnico del conjunto culé.

Ronald Koeman speaks about the VAR pic.twitter.com/TThcUzzsGD — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2020

El neerlandés cree que su inicio de etapa en el banquillo culé se está viendo muy influido por las actuaciones arbitrales. La vida no ha cambiado para el Barça ya que durante el final de la temporada pasada también se vendió la idea de que los blancos consiguieron el título a raíz de esas ayudas arbitrales. Los azulgranas entienden que en este 2020 están siendo gravemente perjudicados.

Koeman tiene claro que va a defender su condición de víctima del estamento arbitral durante toda la temporada. Está por ver cómo reaccionará al día en el que un penalti caiga del lado culé o una jugada dudosa de VAR tenga resultado favorable para los de la Ciudad Condal en algún momento de la campaña.

