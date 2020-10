De Zidane a Koeman: reforzados y señalados de El Clásico

90 minutos intensos. De juego. De dos rivales con ganas de hacerlo bien y demostrar que no estaban hundidos y tocando fondo... Un Clásico que llegó en el tramo inicial de La Liga, en la jornada 7, y que acabó con el Real Madrid como gran triunfador y con el Barcelona de Ronald Koeman inmerso en un mar de dudas.

El equipo que dirige Zinedine Zidane se llevó de vuelta a la capital los tres puntos y también dio un golpe sobre la mesa. Las sensaciones alrededor del Real Madrid no eran buenas después de las derrotas frente a Cádiz y Shakhtar Donetsk, pero cual ave fénix resurgió de sus cenizas y todo gracias a ponerle intensidad desde el inicio y a un cambio de actitud tan notable como palpable.

Se notó que en el campo estaba Sergio Ramos, titular en El Clásico y líder de los blancos. Incluso el central firmó un gol de penalti, el que suponía el 1-2 para los suyos. Antes que él habían marcado Fede Valverde y Ansu Fati, quien hizo historia con su diana en La Liga, y después del gol de Ramos llegó el de la sentencia a los culés, el de Luka Modric.

Ferland Mendy protege el balón ante Ansu Fati, en El Clásico de la jornada 7 de La Liga Reuters

Como todo no puede ser positivo y un equipo salió derrotado, además de varios protagonistas reforzados también ha salido algún que otro señalado del duelo disputado en el Camp Nou. En lo que respecta al Barcelona, dos principales nombres, uno en el banquillo y otro sobre el césped.

Señalados

Todas las miradas apuntan a Koeman. El técnico holandés rajó de lo lindo después del encuentro por las jugadas polémicas del encuentro, pero en la Ciudad Condal se le ve como uno de los grandes culpables de la derrota. Ante él tenía a un Real Madrid herido y que buscaba su identidad, pero identidad precisamente es lo que no acaba de tener su Barça y se vio superado por el planteamiento de Zidane.

Koeman parecía haber encontrado un plebiscito después de la victoria en la Champions League ante el Ferencvaros, pero en Liga hace tres jornadas que no conoce la victoria y a estas alturas del campeonato suma 7 puntos de 15 posibles -no hay que olvidar que los culés aún deben jugar los dos partidos aplazados de las jornadas 1 y 2 del torneo liguero-.

Leo Messi, en un momento de El Clásico entre Barcelona y Real Madrid Reuters

El otro gran señalado es Leo Messi. El delantero argentino suma dos goles en este inicio de curso entre Liga y Champions. Pero hablando de El Clásico en concreto, el delantero argentino no sabe lo que es marcar un gol al Real Madrid desde hace 525 minutos, aunque hablando de días se puede decir que no ve puerta frente al eterno rival desde hace casi mil días, desde el año 2018. Casi nada.

No son los únicos señalados en Can Barça. La pareja formada por Lenglet y Piqué no llegó al aprobado este sábado. El primero cometió el penalti sobre Sergio Ramos que fue el principio del fin para los suyos, mientras que el central catalán falló en el tanto de Fede Valverde y tampoco estuvo acertado en el marcaje de otros jugadores blancos como Benzema y Vinicius.

Karim Benzema ante Gerard Piqué, en El Clásico del Camp Nou Reuters

Tampoco estuvo bien Pedri, aunque en el caso del joven futbolista se le puede excusar por ser su primer Clásico y porque tampoco jugó en su posición natural. No se sintió cómodo formando parte del experimento de Koeman para dejar fuera a Griezmann. El delantero francés es otro de los señalados, pero por otro motivo diferente.

Antoine Griezmann ingresó en el terreno ya en la segunda mitad, pero se quedó fuera del partido del año. Su técnico le deja señalado al igual que pasó en el otro bando con figuras como las de Isco Alarcón o Marcelo. Ni uno ni otro fueron de la partida, pero no solo eso, sino que ni siquiera tuvieron ni un solo minuto de juego. Ambos habían salido malparados de las últimas derrotas. Y sin ellos, el Real Madrid estuvo muy bien.

Reforzados

La otra cara de la moneda la representan aquellos que salen de El Clásico reforzados por una buena actuación. El primero de la fila es un Zidane al que incluso le habían colocado en la rampa de salida, algo que EL BERNABÉU desmintió ya que en el club la confianza por el galo se mantenía intacta pese a las derrotas.

El entrenador francés ha sabido recomponer su vestuario y darles esa confianza para ir al asalto del Camp Nou. Además, supo elegir su once inicial a la perfección y también cuándo era el momento de realizar los cambios. En el Real Madrid la lista de reforzados es amplía, desde la defensa con Varane, que siempre es mejor cuando tiene al lado a Sergio Ramos hasta la delantera con Asensio.

Disparo de Messi ante Varane y Courtois en El Clásico de La Liga Reuters

El '11' formó en el tridente junto a Vinicius y Benzema, abrió el campo por banda derecha, aunque no gozó de grandes ocasiones de cara a la portería defendida por Neto. También ayudó a Lucas Vázquez en su banda cuando el gallego ingresó en el campo por el 'tocado' Nacho. También el de Curtis hizo un buen papel como lateral, después de hacer aguas en ataque en la Champions.

Aunque si hay un futbolista del conjunto merengue que sale reforzado del Camp Nou ese es Fede Valverde. Enorme actuación de 'El Pajarito' que además firmó el primero del encuentro. El charrúa se desfondó tanto en labores defensivas como en ataque y volvió a mostrar esa versión que enamoró al madridismo la pasada temporada. También Ramos sale reforzado, aunque en el caso del capitán es porque se demostró que él es el auténtico líder de este equipo.

En el otro bando también hay un futbolista que sale reforzado de El Clásico. ¿Quién? Ansu Fati, por supuesto. El jovencísimo jugador no para de crecer y de hacer soñar al barcelonismo con que es él el auténtico heredero de Messi. No solo hizo el único gol del Barça en el partido, sino que también fue de entre los culés el que mejor supo poner contra las cuerdas al eterno rival.

