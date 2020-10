Streaming en directo | Barcelona - Real Madrid (La Liga)

Luces, cámaras, acción. Barcelona y Real Madrid se enfrentan este sábado en el que es el último Clásico de la década. Los dos mejores equipos de España se enfrentan en el Camp Nou y lo hacen después de dejar serias dudas sobre su rendimiento en estos primeros compases de la temporada.

El Real Madrid viene de caer de manera consecutiva ante el Cádiz y contra el Shakhtar Donetsk. Mientras que el Barça sumó una derrota el pasado fin de semana en La Liga, pero logró quitarse la 'espinita' en la Champions League, endosando en su estreno en la máxima competición continental esta temporada una manita al Ferencvaros.

Para El Clásico, Zidane recupera a Sergio Ramos. Un regreso esperado después de lo visto contra el Shakhtar en el Di Stéfano. El central se hizo daño en la rodilla frente al Cádiz y esas molestias provocaron que fuese baja para el debut en la Champions 2020/2021.

La presencia del capitán supone un soplo de aire fresco para sus compañeros y también da confianza en el vestuario y a los aficionados. Pero el de Camas no está solo en el Camp Nou. Zidane apuesta por un 4-3-3, un sistema en el que destaca el tridente formado por Asensio, Benzema y Vinicius.

Vinicius, titular... y sin olvidar lo que pasó allá por el mes de marzo en el Santiago Bernabéu. Con un templo blanco hasta la bandera de aficinados, fue el extremo brasileño el encargado de abrir la lata ante el eterno rival. A su gol le seguiría otro de Mariano para consumar el triunfo por 2-0.

El ex del Flamengo pone la savia nueva en el Real Madrid, pero en el Barcelona hacen lo propio tanto Ansu Fati como Pedri. Que el primero esté en un once del conjunto blaugrana ya no es noticia, pero sí que se encuentre el segundo entre los elegidos. Pedri se estrenó como goleador en Champions y ahora recibe este premio de Koeman, en detrimento de un Griezmann que se queda en el banquillo.

