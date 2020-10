Sergio Ramos: "Era una oportunidad única para reivindicarnos tras todo lo que se ha dicho"

"Después de todo lo que se dice, una semana complicada... el equipo tiene que estar por encima. Hoy era una oportunidad única para reivindicarnos, en un grandísmo partido. Hay cosas que no se pueden negociar como la intensidad y la actitud, hoy lo hemos tenido. Hay veces que es más importante lo anímico que lo físico".

"Ahí es donde se ve reflejado toda la unidad de este colectivo. Cuando peor salen las cosas, más unidos hay que estar. Cada partido es diferente. Da igual quién meta los goles, lo importante es lo colectivo, lo importante es el resultado. Esta es la línea".

"Sobre todo la comunicación, facilita el trabajo a nivel colectivo. Hay veces que falta eso. Aquí se escucha todo y facilita mucho dar un grito y que el compañero se entere. Hoy no ha faltado eso, hemos corrido por nosotros y por el compañero que teníamos al lado".

"Era un poco duda. No solo por la sobrecarga o por la tendinosis, pero era algo que me propuse. Los médicos me aconsejaron reposar. Detrás hay mucho trabajo invisible, pero he podido estar hoy y espero que sea el único bache de la temporada".

"Estoy muy contento a nivel personal. Aquí al final no es quién mete los goles, pero me siento muy contento".