No hubo penalti de Casemiro a Messi en El Clásico de La Liga

El Clásico no defraudó a nadie desde el pitido inicial. Ritmo intenso por parte de los dos equipos y dos goles en menos de diez minutos. La polémica también hizo acto de presencia en el Camp Nou después de que los jugadores del Barcelona pidiesen penalti de Casemiro sobre Messi en una acción en el área del Real Madrid.

El delantero argentino cayó en el áread defendida por Thibaut Courtois, pero el colegiado del encuentro no vio nada punible en acción. Después de las protestas de los fubolistas del Barça, la realización emitió las imágenes de la discordia, en las que se comprobó que Casemiro saca limpiamente el balón y no hay penalti.

No marcaba el cronómetro todavía los 30 minutos de partido cuando ocurrió la acción entre Messi y Casemiro. El mediocentro brasileño lo hace perfecto y no comete la pena máxima, algo que desde el VAR no tardaron en corroborar allá por el 28' de juego de la primera mitad.

Messi pidió penalti de Casemiro pero el brasileño había tocado balón

Antes de esto, el '10' azulgrana había acaparado todos los focos. Precisamente, el otro actor principal de la acción que dejó dolorido a Leo Messi fue Casemiro. El centrocampista del Real Madrid realizó una entrada a su rival, pero no llegó siquiera a tocarle. El argentino saltó para evitar ser cazado y al apoyar su pie se hizo daño.

Griezmann comenzó a calentar por los gestos de dolor que no ocultaba su compañero de vestuario, pero finalmente Messi permaneció en el campo. Leo no faltó en el once titular del Barça ante el Real Madrid, pero en esta ocasión estuvo acompañado del ya habitual Ansu Fati y del joven Pedri, la nueva sensación culé.

Goles tempranos

Cinco minutos de partido y primer gol de El Clásico. Fede Valverde batió a Neto después de una jugada en la que en tan solo 44 segundos, los blancos dieron 24 pases para acabar con el gol del centrocampista uruguayo. Llegó el éxtasis para los de Zidane, que venían de una semana de lo más complicada tras las derrotas frente al Cádiz y el Shakhtar Donetsk, ambas cosechadas en el Di Stéfano.

Pero la alegría, como se suele decir, va por barrios. Y en tan solo tres minutos, el Barça había colocado el empate a 1 en el marcador. Cómo no, fue Ansu Fati el encargado de hacer el gol del Barcelona. El joven delantero está atravesando por el mejor momento de su corta carrera y eso lo está disfrutando la afición culé y también los de la selección española.

[Más información: Los mejores memes de El Clásico entre Barcelona y Real Madrid de La Liga]