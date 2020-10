Benzema, Asensio y Vinicius, en un once del Real Madrid con Ramos

No están Carvajal u Odriozola, pero Zidane recupera a Sergio Ramos para el duelo ante el Barcelona en el Camp Nou. El mundo del fútbol se viste de gala para disfrutar del primer Clásico de la temporada 2020/2021. Un partido al que ninguno de los dos equipos llega en su mejor momento, pero un enfrentamiento entre Real Madrid y Barça siempre es otra historia.

Todo lo pasado no cuenta. Da igual que los blancos vengan de una racha de dos partidos cayendo. Tampoco que el Barcelona haya pasado de perder en Liga a endosar una manita en la Champions League. Ahora llega la hora de la verdad entre los eternos rivales. Un encuentro en el que, aunque se especule con lo contrario, no corre peligro el puesto de Zinedine Zidane.

El entrenador francés ha ido haciendo pruebas en los últimos partidos. Ni contra el Cádiz ni frente al Shakhtar Donetsk le salió bien, por ello ahora apuesta por Vinicius Júnior y Karim Benzema. Los dos atacantes fueron suplentes el pasado miércoles ante el conjunto ucraniano y salieron al rescate ya en la segunda mitad para que la sangría fuese menor.

Junto a ellos dos estará Marco Asensio. El '11' blanco repite en el equipo inicial, aunque se espera mucho de él después de la pobre imagen en Champions. El que se cae del once es Modric, ya que la medular está formada por Casemiro, Fede Valverde y Kroos. Vuelve el alemán y se mantiene el 4-3-3 para jugar esta vez en el Camp Nou.

En defensa también hay novedades y muy importantes. Vuelve Sergio Ramos después de sufrir unas molestias en su rodilla ante el Cádiz, partido que tuvo que dejar al descanso, y que le hicieron ser baja para el duelo de la Champions League. El capitán parte desde el once titular junto a Varane en el centro de la zaga, ambos acompañados de Nacho y Ferland Mendy en los laterales.

Nacho recupera su sitio en el lateral derecho después de ser suplente contra el Shakhtar. El canterano es el elegido otra vez para ocupar el vacío que han dejado Carvajal y Odriozola con sus lesiones en el flanco diestro. Así, Ferland Mendy regresa a la izquierda después de ocupar el lado derecho del campo y ser Marcelo el titular zurdo ante el conjunto de Donetsk.

Lo que no varía es quién es el dueño de la portería del Real Madrid. Thibaut Courtois repite en ese once inicial del conjunto blanco con el que intentarán asaltar el Camp Nou. El portero belga es innegociable y después de unos inicios en el que despertó algunas dudas entre un sector determinado del madridismo, ya nadie cree que no es el portero ideal para los merengues.

Once titular del Real Madrid

Los once futbolistas elegidos por Zinedine Zidane para enfrentarse al Barcelona en el Camp Nou, en el partido correspondiente a la jornada 7 de La Liga, son: Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Benzema y Vinicius.

