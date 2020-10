Sergio Ramos se recupera a tiempo y lidera la convocatoria del Real Madrid para El Clásico

El Real Madrid ha hecho pública la lista de convocados para el partido frente al FC Barcelona que los blancos disputarán este sábado en el Camp Nou. Será un partido trascendental para los de Zinedine Zidane, el primer Clásico de la temporada en un momento de ciertas dudas en el equipo madridista. La noticia más destacada es la presencia de Sergio Ramos, recuperado a tiempo para la batalla.

El capitán del equipo blanco ha sido duda hasta última hora debido a unas molestias que arrastraba en su rodilla izquierda desde el partido contra el Cádiz. El central sufrió un fuerte choque con Lozano y se golpeó en la articulación en un gesto que tenía muy mala pinta. De hecho, Ramos tuvo que retirarse al descanso del partido con los andaluces y no pudo seguir.

En ese momento, los esfuerzos del camero se centraban en intentar llegar al debut en Champions contra el Shakhtar, pero sin perder de vista el importante partido del sábado en el Camp Nou. Por eso, ya Zidane avisó de que no correrían riesgos y si había dudas, Sergio no jugaría. Los días previos la rodilla había estado hinchada y a pesar de que había podido entrenar, las sensaciones no eran buenas. Finalmente, Ramos se quedó fuera del partido y el Madrid lo pagó con creces.

El siguiente objetivo pasaba a ser intentar llegar al Clásico. Zidane quería mostrar cautela de nuevo con la lesión del capitán, pero esta vez sería diferente. Salvo un contratiempo de última hora, Ramos no se quería perder el partido y así ha sido finalmente, ya que el técnico le ha incluido en la lista de convocados para el choque contra el FC Barcelona.

Ahora habrá que ver si el técnico galo decide contar con Sergio desde el inicio o si finalmente prefiere reservarse su presencia en el once y esperar al segundo tiempo, aunque parece complicado que un jugador con el liderazgo y el peso del andaluz no esté portando el brazalete desde el saque inicial.

Sin sorpresas en la convocatoria

El resto de la convocatoria llega sin sorpresas, con las ausencias por lesión de jugadores como Dani Carvajal, Álvaro Odriozola o Eden Hazard, además de Mariano, que sigue con su proceso de recuperación para volver a estar disponible cuanto antes para el técnico Zinedine Zidane.

De esta forma, el resto de jugadores están disponibles para el entrenador galo, que tendrá que idear el mejor plan posible para hacer frente al Barça y conseguir la victoria en un Clásico que se antoja trascendental, ya que la próxima semana regresa la Champions y los blancos se juegan gran parte de sus opciones para avanzar de ronda tras la debacle ante el equipo ucraniano en la primera jornada.

Las grandes dudas de Zidane estarán en cubrir el lateral derecho, que podría repercutir en el mismo puesto de la banda contraria y decidir si los blancos formarán con cuatro centrocampistas para ganar la batalla en el medio o si intentarán ser netamente ofensivos con tres delanteros.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Luis López.

Defensas: Militão, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo y Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Casemiro, Valverde, Modric e Isco.

Delanteros: Benzema, Asensio, Jovic, Lucas, Vinicius Jr. y Rodrygo.

[Más información: Zidane: "Se dice que me juego mi futuro, igual que el año pasado o en mi primera etapa"]