Sergio Ramos se entrena con el Real Madrid y estará en El Clásico

Sergio Ramos jugará en El Clásico. El capitán del Real Madrid ha formado parte del entrenamiento del equipo blanco este viernes por la mañana. Al camero se le vio formar parte de uno de los rondos formados al comienzo de la sesión que dirigió Zinedine Zidane en Valdebebas.

Ramos sufiró un golpe en la rodilla contra el Cádiz el fin de semana pasado. Una acción que le obligó a ser sustituido en ese partido al descanso y que le descartó del partido de Champions contra el Shakhtar Donetsk. Ramos vuelve en una fecha clave y para ayudar al equipo a remontar el vuelo.

La presencia de Sergio Ramos o su ausencia en la lista de Zidane era la gran preocupación entre el madridismo en los días previos a El Clásico tras las derrotas contra Cádiz y Shakhtar. Esta tarde se confirmará la presencia del capitán blanco en la convocatoria, pero todo apunta a que así será y Ramos estará en el centro de la zaga en el Camp Nou.

Sergio Ramos, durante el entrenamiento del Real Madrid del lunes

Ramos llega al rescate. Su ausencia volvió a ser determinante el pasado miércoles contra el Shakhtar, partido en el que Varane y Militao formaron la pareja de centrales. Ni el francés ni el brasileño estuvieron acertados, quedando señalados del encuentro, y se hizo evidente la ausencia del capitán, que desde la grada daba órdenes a sus compañeros.

El Madrid sin Ramos

En Champions los recuerdos de los últimos años son casi todos malos sin Ramos. En total, se ha perdido seis partidos europeos en tres temporadas de los que el Real Madrid solo ha ganado uno de ellos: ante el Brujas (1-3) en la 2019/2020. El resto, seis partidos contando con el Shakthar, han sido todo derrotas. Sin ir más lejos, en los dos últimos años las eliminaciones de los blancos en octavos llegaron sin Ramos en el campo.

Es cierto que ni en Liga ni en Copa los datos son tan preocupantes. Los blancos saben ganar sin Ramos, más a menudo por lo menos, cuando no es en competición europea. La temporada pasada, por ejemplo, todo lo que fue Liga y Copa sin él (cuatro partidos) se ganó. Si se junta con los resultados de la 2018/2019 el total es de 10 victorias, 2 empates y 4 derrotas cuando se juega sin Ramos y no es Champions. Pero siempre es mejor no arriesgar y el Madrid podrá contar este sábado con su pilar en la zaga.

